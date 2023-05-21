Tử vi 2 ngày đầu tuần (22/5 và 23/5): Tỵ gặt hái được thành tựu, Ngọ hạnh phúc viên mãn, điềm báo hỷ sự sắp tới

Công việc: Công việc người tuổi Tỵ hôm nay thành tựu công việc giúp bạn cải thiện vị trí trong công việc.

Tử vi 2 ngày đầu tuần của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay vận trình có nhiều thay đổi lớn, tình cảm cả hai xảy ra chút khó khăn.

Tình duyên: Chuyện tình cảm người tuổi Tỵ, cả hai quen xa nên có nhiều chuyện trở ngại. Nên cùng nhau chia sẻ những khó khăn, để thấu hiểu đối phương hơn.

Tử vi tuổi Dậu

Tử vi 2 ngày đầu tuần của 12 con giáp cho thấy tuổi Dậu nhận được sự ủng hộ của bạn bè - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 2 ngày đầu tuần của 12 con giáp cho thấy tuổi Dậu nhận được sự ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp hoặc nhận một lời mời đi ăn với sự xuất hiện của Thực Thần trong 2 ngày tới. Được sống trong tình cảm và sự quan tâm của mọi người nên bạn được tận hưởng một ngày vui trọn vẹn.

Ngũ hành xung khắc dự báo về căng thẳng liên quan tới sức khỏe của chính bạn hoặc người thân trong gia đình. Điều này khiến bạn có phần lo lắng, hãy tìm bác sĩ chữa bệnh nhưng cần dành chút thời gian tìm hiểu thêm về họ đã nhé.

Trong tháng này, vị trí Thai thần ở bếp lò hoặc bếp than. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành tu sửa những đồ vật này, tránh làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Sức khỏe: Giấc ngủ được cải thiện, chế độ ăn uống khoa học.

Tử vi tuổi Ngọ

Vận trình tình cảm khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 2 ngày đầu tuần của 12 con giáp cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra có chút khó khăn. Áp lực trong công việc là nguyên nhân khiến cho người tuổi này khá mệt mỏi, thậm chí là mất đi phương hướng. Hãy tìm để những người đi trước để xin lời khuyên đúng đắn cho mình.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu sa sút. Sự xuất hiện của Kiếp Tài chỉ rõ nguy cơ phá tài nếu con giáp này tiếp tục chi tiêu một cách tùy hứng. Hãy lên kế hoạch tài chính ngay lúc này để cải thiện nguồn thu nhập hiện tại.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khởi sắc. Câu chuyện tình yêu ngọt ngào, lãng mạn cho các cặp đôi khiến cho bao người mơ ước. Người độc thân cần trau chuốt ngoại hình để gây ấn tượng tốt trong mắt người khác giới.

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.