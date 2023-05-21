Tử vi 2 ngày đầu tuần (22/5 và 23/5): Tỵ gặt hái được thành tựu, Ngọ hạnh phúc viên mãn, điềm báo hỷ sự sắp tới

Tâm linh - Tử vi 21/05/2023 12:18

Trong 2 ngày tới của 3 con giáp có nhiều khởi sắc, chuyển biến mạnh mẽ.

Tử vi tuổi Tỵ 

Tử vi 2 ngày đầu tuần (22/5 và 23/5): Tỵ gặt hái được thành tựu, Ngọ hạnh phúc viên mãn, điềm báo hỷ sự sắp tới - Ảnh 1
Công việc người tuổi Tỵ hôm nay thành tựu công việc giúp bạn cải thiện vị trí trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 2 ngày đầu tuần của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay vận trình có nhiều thay đổi lớn, tình cảm cả hai xảy ra chút khó khăn. 

Công việc: Công việc người tuổi Tỵ hôm nay thành tựu công việc giúp bạn cải thiện vị trí trong công việc. 

Tình duyên: Chuyện tình cảm người tuổi Tỵ, cả hai quen xa nên có nhiều chuyện trở ngại. Nên cùng nhau chia sẻ những khó khăn, để thấu hiểu đối phương hơn. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng phát, tiền bạc dồi dào dư sức chi trả cho những công việc phát sinh hiện tại.     

Tử vi tuổi Dậu

Tử vi 2 ngày đầu tuần (22/5 và 23/5): Tỵ gặt hái được thành tựu, Ngọ hạnh phúc viên mãn, điềm báo hỷ sự sắp tới - Ảnh 2
Tử vi 2 ngày đầu tuần của 12 con giáp cho thấy tuổi Dậu nhận được sự ủng hộ của bạn bè - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 2 ngày đầu tuần của 12 con giáp cho thấy tuổi Dậu nhận được sự ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp hoặc nhận một lời mời đi ăn với sự xuất hiện của Thực Thần trong 2 ngày tới. Được sống trong tình cảm và sự quan tâm của mọi người nên bạn được tận hưởng một ngày vui trọn vẹn.

Ngũ hành xung khắc dự báo về căng thẳng liên quan tới sức khỏe của chính bạn hoặc người thân trong gia đình. Điều này khiến bạn có phần lo lắng, hãy tìm bác sĩ chữa bệnh nhưng cần dành chút thời gian tìm hiểu thêm về họ đã nhé.

Trong tháng này, vị trí Thai thần ở bếp lò hoặc bếp than. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành tu sửa những đồ vật này, tránh làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Sức khỏe: Giấc ngủ được cải thiện, chế độ ăn uống khoa học. 

Tử vi tuổi Ngọ

Tử vi 2 ngày đầu tuần (22/5 và 23/5): Tỵ gặt hái được thành tựu, Ngọ hạnh phúc viên mãn, điềm báo hỷ sự sắp tới - Ảnh 3
Vận trình tình cảm khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 2 ngày đầu tuần của 12 con giáp cho rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra có chút khó khăn. Áp lực trong công việc là nguyên nhân khiến cho người tuổi này khá mệt mỏi, thậm chí là mất đi phương hướng. Hãy tìm để những người đi trước để xin lời khuyên đúng đắn cho mình.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu sa sút. Sự xuất hiện của Kiếp Tài chỉ rõ nguy cơ phá tài nếu con giáp này tiếp tục chi tiêu một cách tùy hứng. Hãy lên kế hoạch tài chính ngay lúc này để cải thiện nguồn thu nhập hiện tại.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khởi sắc. Câu chuyện tình yêu ngọt ngào, lãng mạn cho các cặp đôi khiến cho bao người mơ ước. Người độc thân cần trau chuốt ngoại hình để gây ấn tượng tốt trong mắt người khác giới. 

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tu vi tu vi dau tuan 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 46 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 1 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả