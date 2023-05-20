Tử vi 5 ngày tới (21/5 đến 26/5): Ngọ vượt ngoài mong đợi, thành công đủ đường, Tỵ ít vất vả bộn bề trong thời gian tới nhờ chăm chỉ, giỏi giang

Ngọ đón nhận 5 ngày tới với vận trình công việc hết sức hanh thông, làm đâu thắng đó, thu về kết quả vượt ngoài sức mong đợi.

Vận trình tình cảm còn gặp nhiều sóng gió do ảnh hưởng của cục diện xung khắc. Những khúc mắc dồn nén bấy lâu đến lúc "tức nước vỡ bờ".

Bạn còn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình đến từ những người thân cận xung quanh nhờ vào quá trình xây dựng sự uy tín của mình. Ngọ đón nhận 5 ngày tới với vận trình công việc hết sức hanh thông, làm đâu thắng đó, thu về kết quả vượt ngoài sức mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử 5 ngày tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu vận trình tổng thể ở mức trung bình, luôn bị từ chối.

Tình duyên: Hôm nay vận trình tình duyên gặp trắc trở, bạn luôn gieo rắc bất bình lên đầu người yêu.

Vận trình công việc hôm nay tăng tiến, giao tiếp với các phòng ban khác suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Công việc: Vận trình công việc hôm nay tăng tiến, giao tiếp với các phòng ban khác suôn sẻ.

Tài lộc: Tài lộc ngày nay sa sút, công việc bên lề cũng ít đi, thu nhập cũng không còn nhiều như trước.

Tuổi Tỵ

Bạn là người hiền lành, nhân từ, không tham danh lợi, chịu đựng. Nay gặp Chính Ấn chiếu mệnh đâm ra ù lì, không có chí tiến thủ. Trong công việc chưa có sự linh hoạt nhanh nhẹn nên đôi lúc gặp khó khăn không tự gỡ ra được phải nhờ đến sự trợ giúp của đồng nghiệp hoặc bạn bè. Mộc sinh Hỏa nên tình cảm nở hoa, Tị nên dành thời gian cho chuyện yêu đương nhiều hơn một chút. Hôm nay là ngày cho người độc thân tìm được một nửa của đời mình nếu chịu mở lòng. Hơn thế nữa, các mối quan hệ giao tiếp ngoài xã hội cũng đều thuận lợi vui vẻ.

Thường được quý nhân phù trợ cho nên mọi việc cũng ít bộn bề vất vả - Ảnh minh họa: Internet

Thường được quý nhân phù trợ cho nên mọi việc cũng ít bộn bề vất vả. Người tuổi Tị giỏi giang nên có khả năng làm thêm nghề tay trái để nâng cao mức thu nhập. Lưu ý con giáp này dù may mắn nhưng khi có lộc cũng nên phân phát bằng cách làm từ thiện hoặc mua đồ gì đó cho người thân.

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.