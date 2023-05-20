Ngày mai 21 tháng 5 sau 5 giờ 8 phút chiều, con giáp nên cẩn trọng tiền nong, mang trong người số tiền lớn cần cẩn trọng, đầu tư nên suy tính trước sau

Theo tử vi 12 con giáp ngày 21 tháng 5, Tuổi Dần hăng hái khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì, nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ xung quanh mà chuyện khó đến đâu cũng hoàn thành đúng hạn.

Chuyện tình cảm gặp nhiều trắc trở, bởi đối phương đang bắt đầu mối quan hệ với một người khác và có vẻ như họ đã không còn tình cảm với bạn nữa.

Tuổi này luôn tỏ ra mình nhanh nhẹn, năng động nhưng đôi khi cũng cần nhẫn nại, nhìn nhận và đáng giá một cách tỉ mỉ, khách quan hơn.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp ngày 21 tháng 5, của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão vận trình tổng thể đang tăng lên, hãy giữ đầu óc tỉnh táo.

Tình duyên: Vận trình tình duyên hôm nay được cải thiện, chuyện gì cũng có thể bàn bạc cùng nhau.

Công việc: Vận trình công việc hôm nay đang trên đà phát triển, bạn có thể được lãnh đạo đánh giá cao.

Vận trình tình duyên hôm nay được cải thiện, chuyện gì cũng có thể bàn bạc cùng nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Không có tín hiệu tốt, vì vậy đừng tùy tiện tham gia thị trường chứng khoán.

Sức khỏe: Vận trình sức khỏe hôm nay được cải thiện, cơ thể cường tráng, không dễ bị cảm lạnh.

Tuổi Mùi

Tỷ Kiên chiếu mệnh cảnh cáo Mùi nơi làm việc dễ xảy ra tranh chấp vì quyền lợi trong công việc. Bạn nên chú ý đề phòng những bất trắc trong việc gặp gỡ, trao đổi ý kiến, hoặc nhờ người tư vấn. Thêm vào đó, hãy chú ý trong giao tiếp với đồng nghiệp, giữ bình tĩnh trong những cuộc tranh cãi nhé. Cục diện Mộc khắc Thổ đổ thêm dầu vào lửa trong những cuộc tranh cãi, mâu thuẫn của các cặp đôi đang yêu hoặc bạn bè. Đây không phải là thời điểm tốt để đưa ra lời hứa hẹn và bạn nên cẩn thận trong mối quan hệ tình cảm của mình. Đối phương cũng cần nhiều thời gian để suy nghĩ kỹ, và bạn cũng vậy.

ặc biệt, đề phòng tiểu nhân xuất hiện mượn tiền rồi lặn mất tăm. Với bản tính hiền lành, có phần nhẫn nhịn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp ngày 21 tháng 5, là ngày bạn phải cẩn thận với những người xung quanh khi mang tiền đi ra ngoài. Đặc biệt, đề phòng tiểu nhân xuất hiện mượn tiền rồi lặn mất tăm. Với bản tính hiền lành, có phần nhẫn nhịn, người tuổi Mùi sẵn sàng bỏ qua những nợ cũ nên nhiều người được đà qua mặt bạn.

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.