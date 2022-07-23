Tử vi 12 con giáp: Đúng 3 giờ sáng chủ nhật (24/7), 3 con giáp may mắn này được Thần Tài ban hũ vàng tận nhà, Phật Bà phù hộ gia đạo an yên, gia đình sung túc, cuộc sống phú quý ập tới muốn nghèo cũng khó

Những ai thuộc tuổi Mùi nên vui mừng vì điều này nhé. Đúng 3 giờ sáng chủ nhật (24/7) người tuổi Mùi cực kỳ may mắn, nhất là phương diện sự nghiệp và tình cảm. Vốn dĩ là người tuổi Mùi cực kỳ thông minh, nhanh nhẹn và rất khéo léo trong giao tiếp. Luôn hòa nhập với mọi người, vì thế đi đâu cũng có người thương và giúp đỡ đến đó.

Đặc biệt con giáp may mắn này nhận được sự tin tưởng của nhiều người, luôn có ý chí cầu tiến, vươn lên. Đúng 3 giờ sáng chủ nhật (24/7), công việc làm ăn của người tuổi Mùi cực kỳ suôn sẻ và hanh thông. Làm đâu thắng đó, tiền của vật chất đong đầy và rủng rỉnh đầy túi. Tinh thần lúc nào cũng tươi vui, phấn khởi.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu có vận đỏ lớn nhất mà không con giáp nào bì được. Công việc của họ được cho là sẽ vô cùng hanh thông, suôn sẻ, thu nhập liên tục tăng. Với trí thông minh, khả năng ứng biến và đối phó với mọi tình huống, tuổi Sửu rất dễ đạt được những thành tựu tuyệt vời trong sự nghiệp của họ. Trong khi đó, chuyện tình cảm của họ cũng có nhiều biến chuyển tích cực.



Nhiều điềm lành, may mắn sẽ đến với tuổi Sửu vào lúc 3 giờ sáng chủ nhật (24/7). Có thêm sự hỗ trợ của cát tinh nên đạt được thành tựu và sự thăng tiến rõ rệt Ảnh minh họa: Internet

Nhiều điềm lành, may mắn sẽ đến với tuổi Sửu vào lúc 3 giờ sáng chủ nhật (24/7). Có thêm sự hỗ trợ của cát tinh nên đạt được thành tựu và sự thăng tiến rõ rệt. Trong thời điểm này, Những ai thuộc tuổi Sửu nên nắm bắt vận may và gặt hái thành công cho chính mình. Vốn là người nhanh nhẹn và tài trí hơn người, tin chắc con đường thành công của người tuổi Sửu càng đến gần hơn.

Tuổi Thìn

Tử vi học có nói, trong thời điểm cuối tháng 7, tuổi Thìn sẽ được ngũ hành lưu niên tương sinh nên tài lộc của bản mệnh dồi dào. Vì vậy, thu nhập có phần tăng trưởng hơn so với năm ngoái, thậm chí có thể trở nên giàu có.

Đặc biệt, thời điểm này, tuổi Thìn kinh doanh sẽ có nhiều lộc, càng về cuối năm càng thuận lợi và đạt doanh số cao. Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, tuổi Thìn là những người có tư duy nhanh nhẹn, lại có khả năng giao tiếp khéo léo nên quen biết được rất nhiều bạn tốt, trong đó có nhiều quý nhân nâng đỡ và hỗ trợ cho họ trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Đặc biệt, thời điểm này, tuổi Thìn kinh doanh sẽ có nhiều lộc, càng về cuối năm càng thuận lợi và đạt doanh số cao. Công việc làm ăn khá suôn sẻ, không có người ngáng trở, lại có quý nhân phù trợ, tuổi Thìn sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời cơ là bùng nổ, hứa hẹn sẽ có nhiều thành quả chờ đợi ở phía trước.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm