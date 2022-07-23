Sách tử vi viết rõ: Đúng 12 giờ trưa chủ nhật (24/7) 3 con giáp có số may mắn, vượng tài lộc, vượng cả tài, được Ngọc Hoàng ưu ái, tình – tiền đầy tay, vận may khắp lối

Người tuổi Dậu là con giáp phát tài vào cuối tuần này nên có đường tài lộc vượng, vì thế nếu có ý định khai trương mở cửa hàng, cầu tài lộc thì tốt nhất bản mệnh nên tiến hành ngay từ cuối tuần này.

Người tuổi Dậu là con giáp phát tài vào cuối tuần này nên có đường tài lộc vượng, vì thế nếu có ý định khai trương mở cửa hàng, cầu tài lộc thì tốt nhất bản mệnh nên tiến hành ngay từ cuối tuần này. Khi đó có nhiều cát tinh trợ vận, bản mệnh sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình, lợi nhuận gặt hái rủng rỉnh hơn so với khoảng thời gian trước đó.

Với người tuổi Dậu mà đang làm công ăn lương thì cuối tuần này với tinh thần cống hiến hết mình vì công việc của con giáp này được cấp trên đánh giá cao, giúp bạn có cơ hội được thưởng hoặc thăng chức, tăng lương. Có thể đạt được thành công trong sự nghiệp nhờ có sự giúp đỡ của Chính Ấn và Chính Quan. Bạn nhận được nhiều thành tựu khiến mọi người ngưỡng mộ.

Tuổi Ngọ

Đúng 12 giờ trưa chủ nhật (24/7), tuổi Ngọ được quý nhân phù trợ về mọi mặt cuộc sống đồng thời có những tiến triển cực kì khả quan về tài chính và sự nghiệp. Đời sống vật chất của người tuổi Ngọ sẽ được cải thiện rất nhiều đồng thời cũng xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt. Đó sẽ là những người giúp đỡ tuổi Ngọ rất nhiều trong công việc hoặc trong những thời điểm khó khăn. Mặc khác, các khoản đầu tư trước đây bắt đầu cho thấy hiệu quả và mang về lợi nhuận đáng kể. Tháng 8 tới đây thật sự là thời điểm may mắn nhất của người tuổi Ngọ trong năm nay.

Đúng 12 giờ trưa chủ nhật (24/7), tuổi Ngọ được quý nhân phù trợ về mọi mặt cuộc sống đồng thời có những tiến triển cực kì khả quan về tài chính và sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời điểm không chỉ cuộc sống thuận lợi và tiền bạc cũng đổ về ùn ùn nhiều không đếm xuể. Thêm vào đó, người tuổi Ngọ còn có cơ hội gia tăng thu nhập từ các khoản đầu tư và được hưởng lợi từ cách quản lý tài chính hiệu quả. Sự lạc quan, tích cực và chủ động trong công việc cũng như trong cuộc sống cũng giúp tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn hơn nữa. Đồng thời, con giáp may mắn này cũng được quý nhân phù trợ rất nhiều nên con đường sự nghiệp ngày một hanh thông, xán lạn.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mùi thẳng thắn vừa phải, nhưng khi cần thì cũng rất biết linh hoạt, khéo léo, chính vì thế, họ được coi là những người có tài ăn nói, giao tiếp tốt. Đặc điểm này giúp ích cho họ không ít trong công việc. Đúng 12 giờ trưa chủ nhật (24/7) là thời khắc tương hợp, họ được Thần tài độ trì, làm gì hầu như cũng có kết quả tốt.

Đúng 12 giờ trưa chủ nhật (24/7) là thời khắc tương hợp, họ được Thần tài độ trì, làm gì hầu như cũng có kết quả tốt. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, tháng 7 âm lịch sắp đến lại là tháng cực kỳ may mắn đối với người tuổi Mùi, chỉ cần nắm bắt thời cơ đến thì mọi việc có thể nói là thành công viên mãn. Tử vi học có nói, trong tháng 7 âm, tuổi Mùi có vận đỏ lớn nhất mà không con giáp nào bì được. Công việc của họ được cho là sẽ vô cùng hanh thông, suôn sẻ, thu nhập liên tục tăng. Với trí thông minh, khả năng ứng biến và đối phó với mọi tình huống, tuổi Mùi rất dễ đạt được những thành tựu tuyệt vời trong sự nghiệp của họ. Trong khi đó, chuyện tình cảm của họ cũng có nhiều biến chuyển tích cực.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm