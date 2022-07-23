Sách tử vi viết rõ: Đúng 12 giờ trưa chủ nhật (24/7) 3 con giáp có số may mắn, vượng tài lộc, vượng cả tài, được Ngọc Hoàng ưu ái, tình – tiền đầy tay, vận may khắp lối

Tâm linh - Tử vi 23/07/2022 01:49

Tử vi 12 con giáp cho biết, những người thuộc con giáp may mắn này được quý nhân theo chân, thần tài nâng đỡ, cát tinh soi chiếu nên bản mệnh sẽ một bước đổi đời, giàu sang phú quý chỉ trong thời gian ngắn.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu là con giáp phát tài vào cuối tuần này nên có đường tài lộc vượng, vì thế nếu có ý định khai trương mở cửa hàng, cầu tài lộc thì tốt nhất bản mệnh nên tiến hành ngay từ cuối tuần này. Khi đó có nhiều cát tinh trợ vận, bản mệnh sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình, lợi nhuận gặt hái rủng rỉnh hơn so với khoảng thời gian trước đó.

Sách tử vi viết rõ: Đúng 12 giờ trưa chủ nhật (24/7) 3 con giáp có số may mắn, vượng tài lộc, vượng cả tài, được Ngọc Hoàng ưu ái, tình – tiền đầy tay, vận may khắp lối - Ảnh 1

Người tuổi Dậu là con giáp phát tài vào cuối tuần này nên có đường tài lộc vượng, vì thế nếu có ý định khai trương mở cửa hàng, cầu tài lộc thì tốt nhất bản mệnh nên tiến hành ngay từ cuối tuần này.

Ảnh minh họa: Internet

Với người tuổi Dậu mà đang làm công ăn lương thì cuối tuần này với tinh thần cống hiến hết mình vì công việc của con giáp này được cấp trên đánh giá cao, giúp bạn có cơ hội được thưởng hoặc thăng chức, tăng lương. Có thể đạt được thành công trong sự nghiệp nhờ có sự giúp đỡ của Chính Ấn và Chính Quan. Bạn nhận được nhiều thành tựu khiến mọi người ngưỡng mộ.

Tuổi Ngọ

Đúng 12 giờ trưa chủ nhật (24/7), tuổi Ngọ được quý nhân phù trợ về mọi mặt cuộc sống đồng thời có những tiến triển cực kì khả quan về tài chính và sự nghiệp. Đời sống vật chất của người tuổi Ngọ sẽ được cải thiện rất nhiều đồng thời cũng xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt. Đó sẽ là những người giúp đỡ tuổi Ngọ rất nhiều trong công việc hoặc trong những thời điểm khó khăn. Mặc khác, các khoản đầu tư trước đây bắt đầu cho thấy hiệu quả và mang về lợi nhuận đáng kể. Tháng 8 tới đây thật sự là thời điểm may mắn nhất của người tuổi Ngọ trong năm nay.

Sách tử vi viết rõ: Đúng 12 giờ trưa chủ nhật (24/7) 3 con giáp có số may mắn, vượng tài lộc, vượng cả tài, được Ngọc Hoàng ưu ái, tình – tiền đầy tay, vận may khắp lối - Ảnh 2

Đúng 12 giờ trưa chủ nhật (24/7), tuổi Ngọ được quý nhân phù trợ về mọi mặt cuộc sống đồng thời có những tiến triển cực kì khả quan về tài chính và sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời điểm không chỉ cuộc sống thuận lợi và tiền bạc cũng đổ về ùn ùn nhiều không đếm xuể. Thêm vào đó, người tuổi Ngọ còn có cơ hội gia tăng thu nhập từ các khoản đầu tư và được hưởng lợi từ cách quản lý tài chính hiệu quả. Sự lạc quan, tích cực và chủ động trong công việc cũng như trong cuộc sống cũng giúp tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn hơn nữa. Đồng thời, con giáp may mắn này cũng được quý nhân phù trợ rất nhiều nên con đường sự nghiệp ngày một hanh thông, xán lạn.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mùi thẳng thắn vừa phải, nhưng khi cần thì cũng rất biết linh hoạt, khéo léo, chính vì thế, họ được coi là những người có tài ăn nói, giao tiếp tốt. Đặc điểm này giúp ích cho họ không ít trong công việc. Đúng 12 giờ trưa chủ nhật (24/7) là thời khắc tương hợp, họ được Thần tài độ trì, làm gì hầu như cũng có kết quả tốt.

Sách tử vi viết rõ: Đúng 12 giờ trưa chủ nhật (24/7) 3 con giáp có số may mắn, vượng tài lộc, vượng cả tài, được Ngọc Hoàng ưu ái, tình – tiền đầy tay, vận may khắp lối - Ảnh 3

Đúng 12 giờ trưa chủ nhật (24/7) là thời khắc tương hợp, họ được Thần tài độ trì, làm gì hầu như cũng có kết quả tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, tháng 7 âm lịch sắp đến lại là tháng cực kỳ may mắn đối với người tuổi Mùi, chỉ cần nắm bắt thời cơ đến thì mọi việc có thể nói là thành công viên mãn. Tử vi học có nói, trong tháng 7 âm, tuổi Mùi có vận đỏ lớn nhất mà không con giáp nào bì được. Công việc của họ được cho là sẽ vô cùng hanh thông, suôn sẻ, thu nhập liên tục tăng. Với trí thông minh, khả năng ứng biến và đối phó với mọi tình huống, tuổi Mùi rất dễ đạt được những thành tựu tuyệt vời trong sự nghiệp của họ. Trong khi đó, chuyện tình cảm của họ cũng có nhiều biến chuyển tích cực.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Top 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, lộc lá bao vay, may mắn "hết phần thiên hạ", làm gì cũng suôn sẻ trong ngày thứ 7 (23/7)

Top 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, lộc lá bao vay, may mắn "hết phần thiên hạ", làm gì cũng suôn sẻ trong ngày thứ 7 (23/7)

Theo tử vi học, 3 con giáp này có tính cách lạc quan, vui vẻ, luôn hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Trong ngày thứ 7 (23/7) sẽ là thời điểm mưa thuận gió hòa, bản mệnh làm gì cũng đều suôn sẻ, gặp được nhiều may mắn, đặc biệt các bạn nên chuẩn bị sẵn sàng đón nhận được rất nhiều tin vui bất ngờ trong 2 ngày cuối tuần nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tử vi hàng ngày tử vi ngày mới tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui