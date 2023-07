Tử vi 12 con giáp tiên đoán: Đúng 10 giờ tối (23/7), 3 con giáp này sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, sự nghiệp thành công vang đội, số trời đã an bài những con giáp này làm gì cũng ra tiền, có khả năng mua tài sản lớn.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là những người hiền lành, chăm chỉ, luôn cố gắng xây dựng một cuộc sống tốt đẹp cho bản thân và những người xung quanh. Người tuổi Dậu không phải là người tham lam, họ thích chia sẻ những gì mình có cho người khác. Sự xởi lởi của người tuổi Dậu mang đến cho con giáp này rất nhiều sự ưu ái. Ngoài ra, sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ của tuổi Dậu cũng giúp con giáp này ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng 10 giờ tối (23/7), vận mệnh của người tuổi Dậu sẽ bước sang một chương mới rực rỡ hơn. Đây là thời điểm mà tuổi Dậu làm gì cũng đều có người giúp đỡ, thực hiện kế hoạch nào cũng sẽ đạt được kết quả như mong đợi. Bên cạnh đó, nhờ tài năng của chính mình mà tuổi Dậu cũng có thể xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định hơn.

Tuổi Mão

Đúng 10 giờ tối (23/7), những người tuổi Mão luôn biết tận dụng thời gian và địa điểm thích hợp để phát tài. Trong thời gian tới, chỉ cần tuổi Mão biết nắm bắt cơ hội là có thể trở thành người giàu có. Bắt đầu từ thời điểm này, người tuổi Mão sẽ nhận được sự trợ giúp của ngũ hành, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc.

Thầy tử vi cho biết vận may của người tuổi Mão đã đến, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong tuần tới, đường tài lộc của con giáp may mắn này cũng tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ "túi tiền" của bạn. Thầy tử vi cho biết vận may của người tuổi Mão đã đến, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý. Bên cạnh đó, người tuổi Mão không chỉ may mắn trên con đường công danh, tài lộc mà đường tình duyên cũng vô cùng may mắn, cuộc sống lên hương ít ai sánh bằng.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm