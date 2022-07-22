Tử vi 12 con giáp: Top 3 con giáp được Ngọc Hoàng Thượng Đế ban cho mệnh giàu sang, của nả nối đuôi nhau chạy vào túi, nhanh chóng trở thành con giáp giàu có hạnh phúc nhất tháng 8/2022

Những ngày đầu tháng 8, vận khí của người tuổi Thìn cực kì thịnh vượng. Cuộc sống của họ gần như bước lên một nấc thang mới, sự nghiệp hanh thông, vạn sự suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc đủ đầy

Những người sinh năm Thìn khá nhạy cảm, dễ thu hút người khác phái và rất giàu lòng nhân ái. Có đôi khi, họ mang đến cho người khác cảm giác hơi thu mình lại, tuy nhiên thực tế chỉ là họ có những nguyên tắc riêng của mình. Trong công việc, người tuổi Thìn cực nghiêm túc và theo đuổi yêu cầu rất cao nhưng lúc đời thường, họ lại thân thiện và tương đối mềm mỏng với tất cả mọi người.

Những ngày đầu tháng 8, vận khí của người tuổi Thìn cực kì thịnh vượng. Cuộc sống của họ gần như bước lên một nấc thang mới, sự nghiệp hanh thông, vạn sự suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc đủ đầy. Nhìn chung, càng về sau, phúc khí của họ càng tràn trề. Đặc biệt, trước khoảng thời gian cuối năm nay, người tuổi Thìn nhất định đón nhận tin vui lớn trong công việc.

Tuổi Mão

Tình hình tài chính là một trong những điểm sáng của người tuổi Mão vào đầu tháng 8. Bản mệnh không cần phải lo lắng gì bởi Thiên Tài đã che chở cho cả vận trình. Các nguồn thu tăng lên, bản mệnh có được tiền bạc rủng rỉnh trong tay, thoải mái chi tiêu mà không phải suy nghĩ hay đắn đo nhiều.



Bản mệnh không cần phải lo lắng gì bởi Thiên Tài đã che chở cho cả vận trình Ảnh minh họa: Internet

Với người làm công ăn lương, bạn có thể thu được một khoản kha khá không chỉ từ công việc chính mà còn từ các công việc tay trái, công sức bạn bỏ ra trong khoảng thời gian trước đó đều được trả công xứng đáng. Với người làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh có thể tìm được một hướng đi mới vô cùng khả thi, giúp tiền đổ về túi rất nhanh chóng. Chỉ mới làm thôi mà con giáp may mắn này đã thu hồi được vốn rồi, vì thế hãy tiếp tục đi theo con đường đã chọn nhé.

Tuổi Dậu

Đầu tháng 8 là khoảng thời gian vô cùng may mắn đối với người tuổi Dậu, đường công danh sự nghiệp có dấu hiệu tăng tiến rõ ràng. Bản mệnh chinh phục được những đích đến mà mình đã đặt ra từ trước, thậm chí mở lối đi riêng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Con giáp may mắn này có thể sẽ muốn tăng tốc ngay nhưng thường phải đợi đến giữa tháng thì vận khí mới dần lên, thành công nối tiếp nhau đến không ngừng.

Đầu tháng 8 là khoảng thời gian vô cùng may mắn đối với người tuổi Dậu, đường công danh sự nghiệp có dấu hiệu tăng tiến rõ ràng Ảnh minh họa: Internet

Những ai làm lãnh đạo cũng khẳng định được vị thế không thể thay thế của mình, bản mệnh có khả năng hiệu triệu và khích lệ tinh thần của nhân viên. Người làm đầu tư kinh doanh đưa ra được nhiều quyết định chính xác, khiến tiền bạc đổ về nhanh chóng, đặc biệt là trong những ngày cuối tuần. Tháng 8 là tháng cát khí vượng, tài vận vượng phát, tuổi Dậu nên tận dụng thời điểm này để kiếm tiền. Tài lộc rực sáng vào khoảng thời gian cuối tuần, vì thế, đây sẽ là một tháng không ngơi nghỉ với bản mệnh.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm