Top 3 con giáp hạnh phúc nhất 2 ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật (23/7-24/7), được Phật Bà ưu ái, phù hộ hết mình, của nã dư giả, du lịch đó đây, gia đình êm ấm

Tâm linh - Tử vi 22/07/2022 02:59

Sách tử vi cho biết, 3 con giáp này sẽ được bề trên phù hộ, gia đình lúc nào cũng êm ấm, sung túc, sống trong cảnh phú quý giàu sang, công danh sáng lạng.

Tuổi Thân

Cơ may phát tài gõ cửa, trời Phật hết lòng nâng đỡ nên Thân sẽ gặp được khá nhiều may mắn trong công việc. Những dự án mới, cơ hội để khẳng định năng lực sẽ tự tìm đến Thân, giúp họ thăng quan tiến chức ầm ầm trong tuần tới. Nhất là trong 2 ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật (23/7-24/7), Thần Tài mỉm cười với con giáp giàu sang này, gặp hung hóa cát, tiền của bủa vây. Cứ thế mà phát tài, đời lên hương ngoạn mục là những gì Thân xứng đáng nhận được.

Top 3 con giáp hạnh phúc nhất 2 ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật (23/7-24/7), được Phật Bà ưu ái, phù hộ hết mình, của nã dư giả, du lịch đó đây, gia đình êm ấm - Ảnh 1

Những ngày cuối tháng 7 này, nhờ vận may và vận quý nhân mà tuổi Thân làm gì cũng đều thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Những ngày cuối tháng 7 này, nhờ vận may và vận quý nhân mà tuổi Thân làm gì cũng đều thành công. Cơ hội xuất hiện xung quanh tuổi Dần ngày càng nhiều, và nếu biết nắm bắt thì con đường công danh sự nghiệp lẫn tài chính sẽ vô cùng rộng mở. Nhìn chung, những khó khăn sẽ qua đi và may mắn sẽ kéo đến, cuộc sống hôn nhân gia đình của tuổi Thân trong 2 ngày này vô cùng hạnh phúc, có nhiều người sẽ có chuyến đi du lịch xa cùng người ấy đó nhé.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là người mạnh mẽ, cứng rắn, không bao giờ biết sợ hãi là gì. Càng khó khăn, càng thử thách thì người tuổi Dần càng trở nên mạnh mẽ và giỏi giang hơn. Người cầm tinh con hổ là người chính trực, thẳng thắn, không bao giờ nhìn thấy chuyện bất bình mà bỏ qua. Điều này cũng thu hút rất nhiều quý nhân đến với cuộc đời của người tuổi Dần.

Top 3 con giáp hạnh phúc nhất 2 ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật (23/7-24/7), được Phật Bà ưu ái, phù hộ hết mình, của nã dư giả, du lịch đó đây, gia đình êm ấm - Ảnh 2

Trong 2 ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật (23/7-24/7), người tuổi Dần được Thần linh phù hộ nên đường tài lộc sáng sủa mở rộng, tấn tài tấn lộc

Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật (23/7-24/7), người tuổi Dần được Thần linh phù hộ nên đường tài lộc sáng sủa mở rộng, tấn tài tấn lộc. Theo tử vi 12 con giáp những hạng mục mà con giáp này đang tham gia có điềm khởi sắc, thành công sẽ đến trong thời gian rất gần, nhờ thế mà tài lộc cũng dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh trong túi không phải lo lắng. Cuối tuần này gia đạo bình an, tuy có chi tiêu hơi nhiều cho những buổi tiệc nhưng tiền bạc cứ hết rồi lại có. Nhờ sự tác động của Thần Tài bản mệnh được thêm phần may mắn, hóa giải những trục trặc, khúc mắc trên con đường làm giàu phía trước.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ hội tụ nhiều phẩm chất tốt đẹp như thật thà, bao dung và yêu thương con người. Cũng chính vì sinh ra đã mang trong mình phúc khí nên con giáp này đi đến đâu cũng được kẻ yêu, người mến, gặp khó khăn sẽ có quý nhân dang tay giúp đỡ. Trong 2 ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật (23/7-24/7), nhiều cơ hội lớn sẽ đến với sự nghiệp của bạn. Đây là thời điểm tốt để bạn trình bày ý kiến, ý tưởng của bạn với cấp trên, nếu dự án thành công sẽ giúp bạn thu được khoản tiền thưởng lớn. Ngoài ra, người tuổi Tỵ có ý định chuyển việc sẽ tìm được công việc mới với môi trường làm việc tốt, mức lương, thưởng chế độ đãi ngộ hấp dẫn. 

Top 3 con giáp hạnh phúc nhất 2 ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật (23/7-24/7), được Phật Bà ưu ái, phù hộ hết mình, của nã dư giả, du lịch đó đây, gia đình êm ấm - Ảnh 3

Trong 2 ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật (23/7-24/7), nhiều cơ hội lớn sẽ đến với sự nghiệp của bạn. Đây là thời điểm tốt để bạn trình bày ý kiến, ý tưởng của bạn với cấp trên.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ làm kinh doanh thì trong 2 ngày cuối tuần này phất lên trông thấy. Đơn hàng tới tấp đổ về giúp con giáp này thu về khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Kinh doanh thuận lợi, tài lộc dồi dào, từ giờ đến cuối năm, người tuổi Tỵ là một trong số những con giáp có của ăn của để, tiền tiêu không phải nghĩ. Bên cạnh đó, được Phật Bà che chở nên gia đạo của những người tuổi Tỵ vô cùng hạnh phúc, viên mãn, những thành viên trong nhà hòa thuận, con cái có hiếu với đấng sinh thành, vợ chồng hiểu nhau, bảo ban chia sẻ mọi nỗi niềm trong cuộc sống.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)

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Sách tử vi nói rằng, dẫu tháng 8 dương lịch cũng là tháng 7 âm lịch, hay còn gọi là tháng cô hồn, ở tháng này luôn tồn tại vận xui tiềm ẩn. Thế nhưng, riêng 3 con giáp may mắn này được Trời Phật ban cho phước lành, tiền tài cứ thế mà rộng mở, công việc và đường tình cảm đều được như ý.

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