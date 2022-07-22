Tử vi hàng ngày: Đúng 8 giờ sáng thứ 7 (23/7), Phúc khí tốt lành sẽ gõ cửa nhà 3 con giáp này, kể từ đây cuộc đời sẽ một bước lên hương, ăn sung mặc sướng, con cái đề huề, gia đình hạnh phúc

Tử vi 12 con giáp nói rằng 8 giờ sáng thứ 7 (23/7), con giáp may mắn hãy sẵn sàng nhận những trọng trách lớn lao, đó chính là bước đà để bạn thăng tiến trong sự nghiệp, đây là lúc thích hợp để bạn ký kết hợp đồng với đối tác

Người tuổi Thân có trí tuệ minh mẫn, bạn còn có thể nhanh chóng nắm bắt ý đồ của lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Vì xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa nên bạn còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Tử vi 12 con giáp nói rằng 8 giờ sáng thứ 7 (23/7), con giáp may mắn hãy sẵn sàng nhận những trọng trách lớn lao, đó chính là bước đà để bạn thăng tiến trong sự nghiệp, đây là lúc thích hợp để bạn ký kết hợp đồng với đối tác. Chắc hẳn đôi bên có thể hỗ trợ nhau, khiến kế hoạch làm ăn thuận lợi hơn, đem về nguồn lợi nhuận khả quan.

Người làm buôn bán nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên có những bước phát triển vững chắc. Thậm chí, bạn còn được khách hàng cũ giới thiệu cho những mối làm ăn mới đầy triển vọng. Bạn cần nắm chắc cơ hội này để có thể nhanh chóng mở rộng quy mô làm ăn của mình. Trên phương diện tình cảm, những người độc thân có thể được người quen giới thiệu cho những mối quan hệ triển vọng. Đối với những người đã lập gia đình, bạn luôn biết yêu thương và trân trọng nửa kia của mình.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn trong 8 giờ sáng thứ 7 (23/7), sự nghiệp của họ có tiến triển mới, có quý nhân mới xuất hiện trong cuộc sống nên khó khăn cũng dễ dàng hóa giải, tài lộc thêm bền chặt. Từ thời điểm này, cuộc sống của người tuổi Tỵ sẽ ổn định hơn, hiệu quả công việc ngày càng tốt hơn, được có khả năng thăng chức, tất nhiên, từ đó thu nhập cũng sẽ dồi dào hơn. Họ cũng gặt hái thêm được nhiều tài lộc ở nơi làm việc, kinh doanh phát tài. Cuối tháng 7 đối với con giáp tuổi Tỵ có thể nói là tài lộc “rủng rỉnh”, cuộc sống khá dư dả.

Người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn trong 8 giờ sáng thứ 7 (23/7), sự nghiệp của họ có tiến triển mới, có quý nhân mới xuất hiện trong cuộc sống nên khó khăn cũng dễ dàng hóa giải, tài lộc thêm bền chặt Ảnh minh họa: Internet

Từ vận may vào cuối tháng 7, sẽ làm bàn đạp cho tháng 8 đầy tài lộc, thời điểm này người tuổi Thìn sẽ nắm bắt vận may, chất lượng cuộc sống được dần dần cải thiện, ví tiền và tài khoản ngân hàng ngày càng nặng trĩu.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi trời sinh "số sướng" từ khi sinh ra. Đặc biệt, đúng 8 giờ sáng thứ 7 (23/7), người tuổi Hợi còn "sướng" hơn bội phần. Đặc biệt, đây có thể được xem là thời kỳ vận may rực rỡ nhất của tuổi Hợi.

Đúng 8 giờ sáng thứ 7 (23/7), người tuổi Hợi còn "sướng" hơn bội phần. Đặc biệt, đây có thể được xem là thời kỳ vận may rực rỡ nhất của tuổi Hợi. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết trong thời gian tới những con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để phát tài, tài vận tăng cao. Người tuổi Hợi cũng đạt được công danh trong sự nghiệp. Đặc biệt, tuổi Hợi còn có thêm quý nhân phù trợ, nên chuyện tậu nhà lầu xe hơi sẽ chẳng có gì khó. Riêng chuyện tình cảm, hôn nhân, bản mệnh có một cuộc sống hạnh phúc. Dù công việc có bận rộn đến mấy, bạn cũng không quên trò chuyện, tâm sự và giúp đỡ đối phương.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm