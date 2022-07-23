Top 3 con con giáp bị rơi vào hố vàng, của nả nối đuôi nhau chạy vào túi, đích thị 3 con giáp may mắn có số giàu sang nhất cuối tuần này (23-24/7)

Tâm linh - Tử vi 23/07/2022 03:03

Theo tử vi học, những con giáp có số phú quý vào 2 ngày cuối tuần (23-24/7), lộc lá đeo bám, mọi việc hanh thông, tiền vàng chất đống. Công việc, kinh danh thuận lợi, quý nhân dẫn đường đưa ra những quyết định đúng đắn dẫn đến giàu sang.

Tuổi Sửu

Trời sinh Sửu là con giáp thiện lương, chăm chỉ và có chí cầu tiến. Dù sinh ra trong đủ đầy hay thiếu thốn thì Sửu cũng không ngừng cố gắng để tự khẳng định chính mình, vươn lên trên đường công danh. Thế nên, Mão được cấp trên hết lòng nâng đỡ, thăng chức tăng lương ầm ầm.

Top 3 con con giáp bị rơi vào hố vàng, của nả nối đuôi nhau chạy vào túi, đích thị 3 con giáp may mắn có số giàu sang nhất cuối tuần này (23-24/7) - Ảnh 1

Trong 2 ngày cuối tuần này (23-24/7) là thời gian hoàng kim của người cầm tinh con Trâu, hãy phát huy hết khả năng, thế mạnh và tài năng của mình để có thể đạt đỉnh cao danh vọng.

Ảnh minh họa: Internet

Số trời đã định, thời gian còn lại của tháng 7 con giáp may mắn này sẽ có thể trúng số phát tài. Trong 2 ngày cuối tuần này (23-24/7) là thời gian hoàng kim của người cầm tinh con Trâu, hãy phát huy hết khả năng, thế mạnh và tài năng của mình để có thể đạt đỉnh cao danh vọng. Cộng thêm quý nhân đưa đường dẫn lối giúp bản mệnh gặt hái được nhiều thành tựu vang dội. Từ đó, thu nhập không ngừng tăng tiến, số dư tài khoản tăng nhanh chóng mặt.

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất là những người thông minh, nhanh nhẹn bởi luôn biết nhìn xa trông rộng nên họ luôn có thể tự mình làm chủ cuộc sống. Thời gian trước, người tuổi Tuất đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Trong 2 ngày cuối tuần này (23-24/7), người tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân phù trợ làm gì cũng dễ dàng thành công.

Top 3 con con giáp bị rơi vào hố vàng, của nả nối đuôi nhau chạy vào túi, đích thị 3 con giáp may mắn có số giàu sang nhất cuối tuần này (23-24/7) - Ảnh 2

Trong 2 ngày cuối tuần này (23-24/7), người tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân phù trợ làm gì cũng dễ dàng thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Trong những ngày cuối tháng 7, người tuổi Tuất sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, tăng lương thăng thưởng tiền bạc rủng rỉnh. Đối với những người làm kinh doanh họ sẽ có cơ hội để mở rộng kinh doanh thu về nhiều khoản thu nhập vô cùng viên mãn. Thời gian này bản mệnh sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ họ giúp họ có những thành công mới trong công việc. Người tuổi Tuất hãy nắm lấy thời gian này để tạo nên những bước tiến đột phá cho riêng mình. Thời gian sắp tới, người tuổi Tuất là một trong 3 con giáp phát tài thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Dần

Tuổi Dần chính là 1 trong những con giáp may mắn cuối tháng 7 dương lịch. Sự nghiệp của bản mệnh có những bước tiến rõ rệt trong thời điểm này. Bản mệnh dần dần chinh phục được những đích đến đã đặt ra từ trước đó, đồng thời có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ của mình, thậm chí còn được gặp gỡ được quý nhân.

Top 3 con con giáp bị rơi vào hố vàng, của nả nối đuôi nhau chạy vào túi, đích thị 3 con giáp may mắn có số giàu sang nhất cuối tuần này (23-24/7) - Ảnh 3

Trong 2 ngày cuối tuần này (23-24/7), việc làm ăn cũng tiến triển khá thuận lợi. Cuối tuần này, bạn rất thích hợp làm những công việc như ký kết hợp đồng, mở rộng mối quan hệ với các đối tác.

Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn luôn có trạng thái tinh thần minh mẫn, tập trung để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vì thế bạn hãy không ngừng nỗ lực, đừng để đánh mất lợi thế của mình. Trong 2 ngày cuối tuần này (23-24/7), việc làm ăn cũng tiến triển khá thuận lợi. Cuối tuần này, bạn rất thích hợp làm những công việc như ký kết hợp đồng, mở rộng mối quan hệ với các đối tác. Với người làm công ăn lương, bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được tiền thưởng nóng do hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo tử vi 12 con giáp, đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng ghi điểm trong mắt cấp trên, để tương lai được tăng lương, thăng chức.

Trong cuối tháng 7 này, người tuổi Dần nổi bật nên tất nhiên sẽ thu hút được ánh mắt của nhiều người khác giới. Bạn có thể nhận ra rằng xung quanh mình luôn có những người chủ động tiến tới làm quen. Ngoài ra, các cặp đôi trẻ tuổi có thể đón tin mừng trong chuyện sinh nở.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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