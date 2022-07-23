Tử vi ngày mới: Đúng 12 giờ trưa thứ 7 (23/7) là “thời khắc vàng” của 3 con giáp may mắn này vận tài lộc dồi dào, tài khoản ngân hàng của bạn nhảy số ầm ầm, tiêu hoài không hết

Đúng 12 giờ trưa thứ 7 (23/7), tuổi Mão may mắn được Tam Hợp cục che chở, tình hình tài chính của bản mệnh cũng vô cùng thuận lợi nhờ cát khí đang hưng vượng. Đặc biệt, những người làm việc liên quan đến nghệ thuật sáng tạo hoặc kinh doanh buôn bán sẽ được lợi hơn cả. Con giáp này có nguồn cảm hứng dồi dào cho nên những kế hoạch mà bản mệnh thực hiện đều mang lại kết quả tích cực.

Ngoài ra, thời điểm này còn mang tới những tín hiệu tích cực cho chuyện tình cảm của Mão. Những bạn đã có đôi thì sống trong những phút hạnh phúc ngập tràn. Yêu và được yêu, cả hai không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình mà chẳng nghĩ suy quá nhiều.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần được cát tinh Thiên Tài trợ mệnh nên tài lộc không ngừng đổ về nhà. Con giáp này dựa vào nghề tay trái cũng có thể tăng thêm thu nhập của mình. Nguồn thu này khá lớn, bản mệnh nên tính kế đầu tư để tài lộc sinh sôi nảy nở nhiều thêm nữa.

Đúng 12 giờ trưa thứ 7 (23/7), nếu có kế hoạch ký kết hợp đồng, bạn nên tranh thủ tiến hành ngay để tranh thủ vận may trong ngày. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 12 giờ trưa thứ 7 (23/7), nếu có kế hoạch ký kết hợp đồng, bạn nên tranh thủ tiến hành ngay để tranh thủ vận may trong ngày. Mọi việc được thực hiện cực kì thuận lợi, không gặp bất kỳ khó khăn nào. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội làm giàu thì tài vận hanh thông, bản mệnh sẽ có những khoản thu không hề nhỏ. Đối với người làm công ăn lương, bản mệnh là người có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, con giáp này dễ dàng nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp, được mọi người ủng hộ hết mình.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất tính tình trầm lắng, thực tế và cần cù, chịu khó. Đối với bất kỳ việc gì trong đời, họ đều phải nắm chắc đằng cán mới triển khai. Chính thói quen tỉ mỉ và cẩn thận này cộng với sự nỗ lực không ngừng đã giúp cho người tuổi Tuất bứt phá trong tháng 8 tới. Đặc biệt, đúng 12 giờ trưa thứ 7 (23/7), người tuổi Tuất cũng được vận may "bủa vây", gặp nhiều quý nhân giúp đỡ, thu nhập trong sự nghiệp đều đặn tăng lên, càng làm việc chăm chỉ thì càng gặp nhiều may mắn, gặp nhiều chuyện vui.

Đúng 12 giờ trưa thứ 7 (23/7), người tuổi Tuất cũng được vận may "bủa vây", gặp nhiều quý nhân giúp đỡ, thu nhập trong sự nghiệp đều đặn tăng lên, càng làm việc chăm chỉ thì càng gặp nhiều may mắn, gặp nhiều chuyện vui. Ảnh minh họa: Internet

Điều lưu ý duy nhất cho người tuổi Tuất là phải chú ý không được liều lĩnh, giải quyết vấn đề chậm rãi, có phương pháp rõ ràng đừng đụng đâu làm đó cho xong. Đồng thời, tuổi Tuất cũng phải chủ động học hỏi nâng cao trình độ kinh doanh của mình mới nhanh chóng tiến bộ, có thêm nhiều tiền bạc.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm