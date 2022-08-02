Tử vi 10 ngày tới (3/8 - 12/8), 3 con giáp xoay chuyển cực vượng, chuyển mình đón vận giàu sang, tài lộc ào về đầy túi, đụng đâu cũng có tiền bạc

Với người làm ăn, việc kinh doanh buôn bán khá khẩm, nguồn tiền quay vòng đều. Thời điểm này, bạn nên nhanh tay kí kết những hợp đồng mà bạn nhận thấy rằng có giá trị.

Là con giáp phát tài 6 tháng cuối năm 2022 , đúng 10 ngày tới (3/8 - 12/8), người tuổi Tý gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc. Có quý nhân nâng đỡ, bản mệnh gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Với người làm công ăn lương, bạn có thể phải chịu áp lực công việc khá lớn, song chỉ cần cố gắng, bạn sẽ biến thách thức thành cơ hội khẳng định bản thân. Cấp trên luôn sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng hoặc thậm chí là thăng chức, tăng lương.

Bạn đang có những đánh giá rất chính xác về tương lai, chỉ cần tin tưởng vào tầm nhìn của mình và dũng cảm đưa ra quyết định, bạn sẽ nhanh chóng gặt hái được những thành công ngoài mong đợi.

Tuổi Tuất

Tuất là một trong những con giáp may mắn sẽ gặp được nhiều như ý trong cuộc sống, các phương diện đều có chuyển biến tích cực. Tử vi 10 ngày tới (3/8 - 12/8), có cát tinh Thực Thần xuất hiện nên những ai làm công chức, có nghề tay trái, nghề tự do sẽ gặp nhiều điều thuận lợi. Tuất ôn hòa, rộng rãi với mọi người nên được giới thiệu cho nhiều mối làm ăn đáng giá.

Cuối tuần Chính Quan mang lại tin vui cho những người đang xin việc, xin tăng lương hoặc thăng chức, thi cử. Bản mệnh có thể mong chờ tin tốt liên quan đến tiền bạc từ cấp trên hoặc những người có chức quyền to trong công ty. Những người đang làm ăn xa thì được quý nhân nâng đỡ, lại thêm bản tính chăm chỉ làm ăn nên được hưởng nhiều lợi lộc.

Tuất là một trong những con giáp may mắn sẽ gặp được nhiều như ý trong cuộc sống, các phương diện đều có chuyển biến tích cực. Ảnh minh họa: Internet

Mặt tình cảm cũng là điểm sáng trong tuần. Tuổi Tuất xởi lởi, vui tính, dễ làm quen nên đi ra ngoài hay được người khác quý. Nếu còn độc thân, bạn có thể kiếm được đối tượng tâm đầu ý hợp, còn nếu đã lập gia đình, con cái có thành tựu tốt sẽ khiến bạn vô cùng vui mừng.

Tuổi Tỵ

Tử vi 10 ngày tới (3/8 - 12/8), tuổi Tỵ được Thần Tài chiếu mệnh nên đường tài lộc rất vượng, đặc biệt là những người làm công việc tự do. Trước đó, tuổi Tỵ làm việc không ngừng nghỉ nên đây chính là lúc bạn hưởng thành quả.

Những người tuổi Tỵ làm ăn buôn bán thì nhanh nhạy trong nắm bắt xu thế thị trường. Bạn sẽ đi tắt đón đầu, mở rộng mạng lưới kinh doanh nên không khó hiểu khi thu về bộn tiền. Đúng 10 ngày tới, Tỵ cũng được Tam Hợp nâng đỡ nên làm gì cũng thuận lợi. Với sự thông minh và nhanh nhạy của bản thân, tuổi Tỵ sẽ biến thử thách thành cơ hội, gặt hái nhiều thành công. Không những vậy, bạn còn được quý nhân phù trợ nên khó khăn nào cũng vượt qua.

Nếu làm kinh doanh, tuổi Tỵ sẽ có cơ hội gặp những mối làm ăn triển vọng. Trong hôm nay, dòng tiền chảy về túi có thể chưa dồi dào nhưng tương lai, Tỵ sẽ hái quả ngọt.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm