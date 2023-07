Sửu là con giáp chăm chỉ, siêng năng và cực kiên định. Một khi đã quyết tâm làm điều gì họ sẽ dồn toàn tâm toàn ý để cố gắng không ngừng, dù thất bại, khó khăn đến mấy con giáp này cũng không bỏ cuộc. Đúng 10 ngày đầu tháng 8 (2/8 - 11/8), nhờ được lộc trời cho Sửu sẽ may mắn đến tột cùng. Họ làm đâu thắng đó, kinh doanh một vốn bốn lời, chất lượng cuộc sống được cải thiện rõ ràng. Đặc biệt, tháng 12 Sửu được thần tài chiếu cố nên sự nghiệp sẽ phất lên như diều gặp gió, tiền chất chật két, vươn lên làm đại gia.

Đúng 10 ngày đầu tháng 8 (2/8 - 11/8), nhờ được lộc trời cho Sửu sẽ may mắn đến tột cùng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng 10 ngày đầu tháng 8 (2/8 - 11/8) công việc của con giáp tuổi Dần sẽ vô cùng thuận lợi, hanh thông phần nhiều là do bản mệnh có đủ năng lực trong những nhiệm vụ được giao chứ không phải là do may mắn. Trong thời gian này người tuổi Dần hãy hết sức tập trung, đừng để những lời gièm pha làm mình xao nhãng.

Đặc biệt, khi tuổi Dần càng bỏ nhiều công sức của bạn sẽ được ghi nhận khi bạn cố gắng hết mình cùng với sự hỗ trợ của các đồng nghiệp xung quanh. Đặc biệt, với những con giáp giàu kinh nghiệm này cũng nên chia sẻ kiến thức và sự hiểu biết của mình để mọi người cùng chung sức cho nhiệm vụ chung nữa nhé.