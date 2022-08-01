Lễ Vu Lan báo hiếu (15/7 âm lịch) này, 3 con giáp hưởng phước lớn, cầu đức có đức, cầu tài có tài, may mắn cực độ, tiền đếm chẳng ngơi tay, cả nhà hưởng phúc cùng

Tâm linh - Tử vi 01/08/2022 18:35

Lễ Vu Lan báo hiếu (15/7 âm lịch), những con giáp này có cơ hội đi lên, tiền tài thăng tiến, vận trình thăng hoa, giàu sang không ngừng.

Tuổi Dậu

Đúng lễ Vu Lan báo hiếu (15/7 âm lịch) này, người tuổi Dậu sẽ có nhiều cơ hội để đếm tiền mỏi tay lắm đó nha. Cát tinh vây quanh, chỉ cần cơ hội tới là con giáp này gặt hái không ít thành quả luôn đó chứ.

Đặc biệt là tài lộc bất ngờ sẽ đến nhiều với con giáp này đó. Bản mệnh may mắn đến độ ra ngõ cũng có thể bắt được tiền, rút thăm trúng thưởng cũng được nhận giải cơ mà. Đây là điều mà đâu phải ai cũng có thể có được. Sự nghiệp của những con giáp này cũng đang trên đà thăng tiến, bản mệnh làm được rất nhiều điều mà trước đó chưa ai làm được. Tập trung dốc sức vào công việc nên có thể sức khỏe của bản mệnh cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều đó.

Lễ Vu Lan báo hiếu (15/7 âm lịch) này, 3 con giáp hưởng phước lớn, cầu đức có đức, cầu tài có tài, may mắn cực độ, tiền đếm chẳng ngơi tay, cả nhà hưởng phúc cùng - Ảnh 1
Cát tinh vây quanh, chỉ cần cơ hội tới là con giáp này gặt hái không ít thành quả. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đại vận may mắn đúng lễ Vu Lan báo hiếu (15/7 âm lịch) này đến với người tuổi Tuất. Con giáp này không những được quý nhân che chở, Thần Tài giúp sức nên có nhiều cơ hội để phát tài. Rằm tháng 7 âm lịch, con giáp này có thể vượt qua hoạn nạn bằng chính sức lực của mình. Từ đó, phúc đức và tài lộc ngày càng dồi dào.

Con giáp này còn chính là điểm tựa vững chắc cho người thân. Có thể nói, công danh bổng lộc trong ngày cũng đến hôm nay. Con giáp này có nhiều quý nhân giúp họ hóa giải nguy nan khi cần thiết. Nắm bắt cơ hội, con giáp này có thể thể tận hưởng cuộc sống sung túc, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Lễ Vu Lan báo hiếu (15/7 âm lịch) này, 3 con giáp hưởng phước lớn, cầu đức có đức, cầu tài có tài, may mắn cực độ, tiền đếm chẳng ngơi tay, cả nhà hưởng phúc cùng - Ảnh 2
Đại vận may mắn đúng lễ Vu Lan báo hiếu (15/7 âm lịch) này đến với người tuổi Tuất. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tài năng hơn người lại chăm chỉ học tập. Người tuổi này thường cầu tài, cầu tiến, không ngừng vươn lên.

Họ giữ tinh thần học tập suốt đời. Dù bao nhiêu tuổi, họ vẫn không ngại thay đổi, học tập kiến thức mới. Mão luôn tin rằng sống thoải mái là điều quan trọng nhất, con giáp này luôn tìm cách đơn giản hóa mọi vấn đề để cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn. Đôi khi, Mão chấp nhận chịu thiệt thòi một chút, miễn là các mối quan hệ xung quanh được hài hòa.

Đúng lễ Vu Lan báo hiếu (15/7 âm lịch) này, con giáp này sẽ có quý nhân phù trợ hết mình trên con đường sự nghiệp. Người tuổi Mão gặp gỡ quý nhân, tài lộc dồi dào hơn trước. Người tuổi này giàu nghị lực vươn lên, phá vỡ mọi giới hạn của bản thân nên đạt được thành tựu như mong đợi. Trong thời gian này gia đạo hòa thuận, tình cảm ấm êm, con giáp này còn nhận về không ít tin vui từ người nhà. Hãy để ý tới những người tuổi Hợi hoặc tuổi Mùi, đó có thể chính là người mang đến tin vui cho tuổi Mão nhé.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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