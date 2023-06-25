Tử vi 10 ngày đầu tháng 7 (1/7 - 10/7/2023): CÁT TINH chiếu mệnh, 3 con giáp này vận may bùng nổ, tài lộc hanh thông, tiền chật ních nhà, đếm xài không xuể

Xem tử vi tuổi Tuất 2023 từ đầu năm sẽ thấy, con giáp này được trời phú may mắn năm nay. Những thời điểm khó khăn nhất của tuổi Tuất vào 2023 gần như đã qua. Đây là lúc tuổi Tuất hưởng quả ngọt và tiếp tục phấn đấu.

Tài lộc: Tử vi tháng 7 âm lịch 2023 tuổi Nhâm Tuất gặp tín hiệu vui trong tài lộc. Nhâm Tuất biết cách quản lý chi tiêu từ đầu năm nên tài chính đến thời điểm hiện tại vẫn khá vững. Dự báo tuổi Tuất nói chung trong tháng này sẽ sớm đạt được mục tiêu tài chính mong đợi.

Tình duyên: Theo tử vi tháng 2 dương lịch 2023, âm lịch thì tình duyên tuổi Tuất khá thuận lợi. Đây là thời điểm dễ gặp duyên lành. Hãy chuẩn bị thật chỉn chu trước khi ra ngoài, biết đâu bạn sẽ bất ngờ gặp nhân duyên của mình trong tháng này. Mối quan hệ gia đình bạn bè tháng 7 của tuổi Tuất cũng khá thuận lợi.

Sức khỏe: Sức khỏe tuổi Tuất tháng 7 không có gì đáng lo.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tháng 7 đem lại khá nhiều điều may mắn cho người tuổi Tỵ, trên mọi phương diện cuộc sống. Bạn nên nhanh chóng nắm bắt các cơ hội đến với mình nếu muốn cuộc sống bước sang trang mới.

Tam Hội phù trợ, con giáp này xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa, bạn thậm chí gặp gỡ được quý nhân và được giới thiệu cho những cơ hội phát triển đáng quý. Nếu bạn có thể thể hiện được điểm mạnh của bản thân thì cơ hội thăng tiến gần ngay trước mắt. Tất nhiên, để gặt hái thành công thì bạn vẫn sẽ cần phải bỏ công bỏ sức ra làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính cũng có những bước chuyển đáng kể, nhờ vậy mà bạn không còn phải lo lắng đến chuyện chi tiêu như trước đây nữa. Con giáp này tạo dựng được lòng tin với khách hàng nên lượng khách đổ đến mua hàng ngày một đông đúc. Ngoài ra, bạn cũng phát hiện ra được điểm mạnh của mình để có thể phát triển đúng định hướng.

Phương diện tình cảm có nhiều cát tinh chủ đào hoa xuất hiện, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ các đối tượng triển vọng. Thêm vào đó, bạn còn rất cởi mở và thân thiện, vì vậy bạn dễ gây thiện cảm với người khác ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Tuy nhiên, với người đã lập gia đình thì bạn nên chú ý giữ khoảng cách với người khác.

Tuổi Hợi

Sự nghiệp:





Thực Thần ghé thăm mang lại nhiều điều kiện thuận lợi trong làm ăn cho con giáp tuổi Hợi, nhờ thế mà nhiều người ký được hợp đồng lớn. Nhất là những ai làm trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, truyền thông,...

- Tài lộc:





Thế nhưng Thiên Cẩu hung tinh dự báo có họa thị phi ghé thăm khiến con giáp tuổi Hợi có chút lao đao. Có những người không thừa nhận thành công mà bạn có, thậm chí họ còn thêu dệt lên những câu chuyện đáng sợ về bạn, họ cho rằng bạn có được hiện tại là do làm điều xấu ác mà ra.

- Tình duyên:



Ngũ hành tương sinh tốt cho các mối quan hệ gần gũi với bạn, ví dụ như bạn có người thương chăm sóc và thấu hiểu. Bên cạnh đó khi sóng gió xảy ra họ vẫn ở bên để bảo vệ, che chở cho bạn. Hãy nhìn vào những khía cạnh tích cực này để nhận ra rằng ai mới là người thực sự tốt với ta.



- Sức khỏe:





Sức khỏe giảm sút một phần vì bản mệnh lo nghĩ quá nhiều với những rắc rối đang xảy ra trong cuộc sống của mình tại thời điểm hiện tại. Hãy giữ cho mình sự bình tâm với mọi sóng gió, với những việc mình không làm thì đừng sợ hãi, hãy mạnh mẽ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.