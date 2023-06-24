Người tuổi Thìn tiền bạc rủng rỉnh trong ngày cuối tháng khi vừa mới nhận lương. Thế nhưng Thiên Tài nhắc nhở cho bạn nhớ rằng nên dành tiền tiết kiệm, đảm bảo cho tương lai của mình trước khi nghĩ tới việc mua sắm thỏa mãn sở thích cá nhân bạn nhé.

Mộc - Thổ tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh đang tốt lên. Bạn đã biết nên ăn món gì và không nên ăn những gì gây hại cho sức khỏe của mình, việc này thực sự có lợi cho những ai đang điều trị bệnh tật.

Nhờ có Tam Hội hỗ trợ mà bạn trở nên hài hòa, dễ chịu hơn với mọi người. Sự khéo léo trong hành xử giúp bạn ghi điểm trong mắt người lớn, thực ra bạn thể hiện sự chân thành chứ không hề cố tình gây ấn tượng với mọi người.

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Tuổi Mùi

Công việc của Mùi ngày Chủ nhật bình ổn, tuy nhiên những bạn làm tự do sẽ có lợi hơn và có nhiều việc phải làm hơn. Có kiến thức và sức khỏe trong tay thì bạn chẳng phải sợ gì hết, cứ làm ăn chân chính thì không sợ không có thành quả lớn lao.

Chính Tài cũng đem lại nhiều may mắn cho con giáp này trong chuyện tiền bạc. Nữ tuổi Mùi là con giáp biết tiết kiệm, khôn khéo trong việc quản lý chi tiêu của gia đình. Nam tuổi Mùi tính tình xởi lởi nhưng cũng biết tiêu tiền đúng chỗ, biết dùng tiền đẻ ra tiền, không ăn chơi bừa bãi.

Mộc Thổ tương khắc gây bất lợi cho đường tình duyên của con giáp này. Làm người, rất nhiều khi cần học theo phong thái của con lạc đà, bình tĩnh vững chắc, không cần nôn nóng vội vàng. Yêu đương cũng vậy, những lần đau khổ vì tình là do bạn quá hấp tấp và cả tin.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi ngày Chủ Nhật 25/06/2023 cho thấy công việc làm ăn của Tuổi Dậu đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, bạn cũng nên có sự thay đổi về phương hướng, hoặc kế hoạch làm ăn để phù hợp với hoàn cảnh mới, tình thế mới. Bạn cũng cần có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới đắc dụng cho bạn.

Ngoài ra, làm việc gì bạn cũng nên đi trước một bước, nếu chậm trễ sẽ không có lợi, bị mất cơ hội tốt đẹp lại còn bị thiệt hại. Có tài lộc, hoặc Tuổi Dậu có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng, nhưng không nên nóng nảy, dùng tình cảm sẽ có lợi hơn cho bạn. Nếu có lời đề nghị hợp tác về công việc, thấy có lợi thì bạn nên chấp thuận ngay không nên chần chừ.

Nếu bạn là người chưa lập gia đình, vận trình về phương diện tình cảm vào Chủ Nhật này cho thấy bạn không nên thầm yêu trộm nhớ mà cần nên mở lời hoặc hẹn ước, bạn không nên e dè hoặc ngồi yên chờ đợi. Bạn nên chủ động bày tỏ ý định của bạn, nếu bạn chậm trễ sẽ có người khác xen vào làm bất lợi cho bạn. Bạn cũng không nên tính đến chuyện tiền bạc, giàu nghèo, bạn nên tiến tới càng nhanh càng tốt.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.