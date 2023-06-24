Chịu đựng thêm 3 ngày nữa ắt sẽ trúng độc đắc, 3 con giáp này nhất định gặp nhiều may mắn, vượng khí tăng cao, rộng đường thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 24/06/2023 23:55

Chỉ cần thêm 3 ngày nữa, qua tuần mới đây là 3 con giáp sẽ được quý nhân chiếu cố, tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông. Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần để đón thần tài lộc về nhà nhé!

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn tiền bạc rủng rỉnh trong ngày cuối tháng khi vừa mới nhận lương. Thế nhưng Thiên Tài nhắc nhở cho bạn nhớ rằng nên dành tiền tiết kiệm, đảm bảo cho tương lai của mình trước khi nghĩ tới việc mua sắm thỏa mãn sở thích cá nhân bạn nhé. 

Nhờ có Tam Hội hỗ trợ mà bạn trở nên hài hòa, dễ chịu hơn với mọi người. Sự khéo léo trong hành xử giúp bạn ghi điểm trong mắt người lớn, thực ra bạn thể hiện sự chân thành chứ không hề cố tình gây ấn tượng với mọi người.

Mộc - Thổ tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh đang tốt lên. Bạn đã biết nên ăn món gì và không nên ăn những gì gây hại cho sức khỏe của mình, việc này thực sự có lợi cho những ai đang điều trị bệnh tật.

Chịu đựng thêm 3 ngày nữa ắt sẽ trúng độc đắc, 3 con giáp này nhất định gặp nhiều may mắn, vượng khí tăng cao, rộng đường thăng tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc của Mùi ngày Chủ nhật bình ổn, tuy nhiên những bạn làm tự do sẽ có lợi hơn và có nhiều việc phải làm hơn. Có kiến thức và sức khỏe trong tay thì bạn chẳng phải sợ gì hết, cứ làm ăn chân chính thì không sợ không có thành quả lớn lao.

 

Chính Tài cũng đem lại nhiều may mắn cho con giáp này trong chuyện tiền bạc. Nữ tuổi Mùi là con giáp biết tiết kiệm, khôn khéo trong việc quản lý chi tiêu của gia đình. Nam tuổi Mùi tính tình xởi lởi nhưng cũng biết tiêu tiền đúng chỗ, biết dùng tiền đẻ ra tiền, không ăn chơi bừa bãi.

 

Mộc Thổ tương khắc gây bất lợi cho đường tình duyên của con giáp này. Làm người, rất nhiều khi cần học theo phong thái của con lạc đà, bình tĩnh vững chắc, không cần nôn nóng vội vàng. Yêu đương cũng vậy, những lần đau khổ vì tình là do bạn quá hấp tấp và cả tin.

 

Chịu đựng thêm 3 ngày nữa ắt sẽ trúng độc đắc, 3 con giáp này nhất định gặp nhiều may mắn, vượng khí tăng cao, rộng đường thăng tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

 

Tử vi ngày Chủ Nhật 25/06/2023 cho thấy công việc làm ăn của Tuổi Dậu đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, bạn cũng nên có sự thay đổi về phương hướng, hoặc kế hoạch làm ăn để phù hợp với hoàn cảnh mới, tình thế mới. Bạn cũng cần có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới đắc dụng cho bạn.

 

Ngoài ra, làm việc gì bạn cũng nên đi trước một bước, nếu chậm trễ sẽ không có lợi, bị mất cơ hội tốt đẹp lại còn bị thiệt hại. Có tài lộc, hoặc Tuổi Dậu có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng, nhưng không nên nóng nảy, dùng tình cảm sẽ có lợi hơn cho bạn. Nếu có lời đề nghị hợp tác về công việc, thấy có lợi thì bạn nên chấp thuận ngay không nên chần chừ.

Nếu bạn là người chưa lập gia đình, vận trình về phương diện tình cảm vào Chủ Nhật này cho thấy bạn không nên thầm yêu trộm nhớ mà cần nên mở lời hoặc hẹn ước, bạn không nên e dè hoặc ngồi yên chờ đợi. Bạn nên chủ động bày tỏ ý định của bạn, nếu bạn chậm trễ sẽ có người khác xen vào làm bất lợi cho bạn. Bạn cũng không nên tính đến chuyện tiền bạc, giàu nghèo, bạn nên tiến tới càng nhanh càng tốt.

Chịu đựng thêm 3 ngày nữa ắt sẽ trúng độc đắc, 3 con giáp này nhất định gặp nhiều may mắn, vượng khí tăng cao, rộng đường thăng tiến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Sau đêm nay (24/6), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, vận may tới tấp, giàu không kịp cản

Sau đêm nay (24/6), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, vận may tới tấp, giàu không kịp cản

Sau đêm nay (24/6), 3 con giáp may mắn vô cùng, tài sản tới tấp, nhiều không đếm xuể.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp bói vui 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 13 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 43 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 1 giờ 13 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 1 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 2 giờ 43 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy