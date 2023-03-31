Tử vi 10 ngày đầu tiên tháng 4/2023, 3 con giáp ra ngõ hốt vàng, vươn tay hái lộc, sự nghiệp có quý nhân nâng đỡ, vận trình thăng hoa, cuộc sống hạnh phúc ấm no

Tâm linh - Tử vi 31/03/2023 09:55

Tử vi 10 ngày tới cho biết có tới 3 con giáp may mắn ra ngõ hốt vàng, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, vận trình hanh thông trải đầy màu hồng.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trung thực và đáng tin cậy, sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh, ngay cả khi bản thân cũng đang phải xoay sở với cuộc sống riêng. Cũng chính vì thế mà Mão được nhiều người tôn trọng trong bất cứ môi trường nào có sự hiện diện của người tuổi Mão. 

Tử vi 10 ngày tới cho biết con đường hậu vận của người tuổi Mão cực kỳ thanh thoát khi họ thoát khỏi năm tuổi đương đầu Thái Tuế và vòng hạn Tam Ta. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Tuy nhiên, để có được những điều trên bản thân Mão cần phải nắm chặt cơ hội của mình còn không nếu như bỏ lỡ Mão sẽ mất khá nhiều thời gian để có lại cơ hội của mình. 

con giap 1
Tử vi 10 ngày tới cho biết con đường hậu vận của người tuổi Mão cực kỳ thanh thoát khi họ thoát khỏi năm tuổi đương đầu Thái Tuế và vòng hạn Tam Ta. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất từ khi còn bé đã là một đứa trẻ hiếu động,ham chơi, thích học hỏi, tìm tòi khám phá mọi thứ xung quanh. Trong cuộc sống đã dạy và rèn luyện cho họ ý chí, sự quyết tâm và lòng can đảm dể có thể chinh phục được mục tiêu mà họ đặt ra. Trong môi trường công việc cũng vậy, họ không ngại bị chỉ trích từ người khác mà luôn sẵn sàng lắng nghe để tự rút kinh nghiệm cho bản thân. 

Theo tử vi 12 con giáp, trong khoảng thời gian tới đây con đường hậu vận của người tuổi Tuất sẽ được thần tài chấm số đỏ, làm gì cũng hái ra tiền. Cụ thể công việc được nhiều người giúp đỡ, nâng tầm trong thời gian này chỉ cần Tuất biết nắm lấy cơ hội ắt tạo nên kỳ tích trong sự thăng tiến của mình tại công ty. 

Ngoài ra công việc kinh doanh tới đây cũng phát triển trông thấy, được quý nhân chỉ đường dẫn lối các dự án đầu tư của con giáp này phát triển nhanh chóng mang về khoản tiền kết xù cho bản mệnh. 

con giap 2
Theo tử vi 12 con giáp, trong khoảng thời gian tới đây con đường hậu vận của người tuổi Tuất sẽ được thần tài chấm số đỏ, làm gì cũng hái ra tiền. Cụ thể công việc được nhiều người giúp đỡ, nâng tầm trong thời gian này chỉ cần Tuất biết nắm lấy cơ hội ắt tạo nên kỳ tích trong sự thăng tiến của mình tại công ty - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hàng ngày cho biết người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống không những được quý nhân phù trợ mà còn có thần tài chiếu cố, cuối năm sẽ giàu có viên mãn bất ngờ. 

Đặc biệt, công việc của họ cũng có chiều hướng tốt đẹp, thuận lợi hơn nhiều trong thời gian này. Cụ thể, sắp tới đây người tuổi Mùi có cơ hội đi xa, xuất ngoại, mở rộng quan hệ hợp tác làm ăn, có quý nhân phù trợ, không ngừng khẳng định uy tín và thăng tiến chức vụ. Công việc kinh doanh, buôn bán cũng thuận lợi hơn trước, gặp nhiều may mắn làm đâu cũng thành công giúp Mùi kiếm được khoản thu nhập khổng lồ. 

con giap 3
Tử vi hàng ngày cho biết người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống không những được quý nhân phù trợ mà còn có thần tài chiếu cố, cuối năm sẽ giàu có viên mãn bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm! 

3 con giáp trúng số độc đắc trong hôm nay (31/3/2023): Tài lộc hanh thông, sự nghiệp thành công rực rỡ, tiền về như nước, sắm sửa đủ thứ không lo hết tiền

3 con giáp trúng số độc đắc trong hôm nay (31/3/2023): Tài lộc hanh thông, sự nghiệp thành công rực rỡ, tiền về như nước, sắm sửa đủ thứ không lo hết tiền

Tử vi hôm nay có đến 3 con giáp may mắn đạp trúng hũ vàng, trúng số độc đắc đổi đời, sự nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến, tài lộc chạm đỉnh, tiền đầy túi, làm gì cũng hanh thông.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hàng ngày tử vi 10 ngày tới tử vi tháng 4 tử vi 12 con giáp ngày 31/3/2023 con giáp 12 con giáp tử vi 3 con giáp giàu sang Tử vi 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 1 giờ 3 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày