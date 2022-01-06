Từ ngày mai, 3 con giáp được Tam Hợp thổi luồng gió mới, công danh tiền bạc như ý, chắc chắn đủ ăn đủ mặc

Nhâm Dần là năm với nhiều tín hiệu tốt lành cho người tuổi Sửu. Thời gian tới, tuổi Sửu vận quý nhân khá vượng. Tuy nhiên, bản mệnh không nên quá chủ quan, vô tình đặt lòng tin sai chỗ. Nên cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, nhất là những lời mời hùn hạp làm ăn không rõ ràng. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên chú trọng đến việc xem giờ đẹp - ngày tốt để tiến hành các hoạt động kinh doanh.

Năm 2022, vận thế của tuổi Sửu vô cùng suôn sẻ. Đặc biệt, ngay từ Tết âm lịch, con giáp này đã đón nhận nhiều may mắn trời ban. Ngoài ra, người tuổi Sửu cũng gặp được quý nhân mang đến nhiều cơ hội tốt về việc kinh doanh. Năm có Thái Dương chiếu, đương số nên tìm người hợp tác là nam sẽ tốt hơn nữ, được hỗ trợ mạnh về tiềm lực kinh tế và một phần cát khí.

Từ Tết âm lịch Nhâm Dần 2022, sự cố gắng trước đó của tuổi Tuất sẽ được đền đáp xứng đáng. Năm 2022, tài lộc của nữ mạng tuổi Tuất không quá dồi dào, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Tài lộc của đương số năm nay khá tốt, đặc biệt là những ai sinh vào tháng 4, 5 và 6 âm lịch thu được tài khí của lưu niên Nhâm Dần mà tiền bạc hanh thông.

Ảnh minh họa: Internet

Với người tuổi Tuất mà nói, 2022 là năm tốt lành, mọi phương diện như được thổi nguồn gió mới mà bừng sáng. Nhờ Tam Hợp cục thúc vượng vận quý nhân, lại thêm nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Tuổi Mùi

Xem tử vi tuổi Mùi 2022 thấy rõ dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ ở nhiều phương diện, nhất là tiền bạc và tình duyên. Dưới tác động tích cực của cục diện ngũ hành Tương sinh lưu niên, công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và tăng tiến, mưu sự dễ thành.

Ảnh minh họa: Internet

Sang năm 2022, đặc biệt là từ dịp Tết âm lịch, con giáp này có thể tạo bước đột phá trong cuộc sống cũng như công việc, tiền bạc cũng vì thế mà hanh thông, đời sống vật chất thêm phần dư giả. Đây là thời điểm thích hợp để đầu tư làm ăn, hứa hẹn tài khí vượng, có tài lộc đưa tới.