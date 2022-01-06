Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 7/1, 3 con giáp Kiếp Tài đe dọa, tài lộc không thông, sự nghiệp ảnh hưởng khiến mọi việc trở nên bế tắc

Tâm linh - Tử vi 06/01/2022 16:24

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 7/1, có 3 con giáp kém may mắn khi xui xẻo vây quanh, tài lộc ảnh hưởng và cuộc sống liên tiếp gặp khó khăn.

Con giáp tuổi Dần

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 7/1/2022, Thân Dần Tương Xung cảnh báo những vết rạn nứt trong mối quan hệ vợ chồng của con giáp này. Cả bạn và người ấy có xu hướng chuyện bé xé ra to, vô tình gây tổn thương cho đối phương. Chuyện tình cảm gia đình ít nhiều ảnh hưởng công việc, sự nghiệp của mình trong ngày hôm nay.

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 7/1, 3 con giáp Kiếp Tài đe dọa, tài lộc không thông, sự nghiệp ảnh hưởng khiến mọi việc trở nên bế tắc - Ảnh 1
Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 7/1/2022, Thân Dần Tương Xung cảnh báo những vết rạn nứt trong mối quan hệ vợ chồng. Ảnh minh họa: Internet.

Tuy công việc khó khăn nhưng nhờ được Thiên Ấn trợ mệnh, con giáp này vẫn tìm được cách để thoát khỏi thế cục khó khăn và có được thành quả đáng tự hào. Những ai làm nghề tự do lại càng được dịp tìm kiếm cơ hội thành công.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 7/1/2022, Kiếp Tài nhập cục đe dọa vận tài lộc của người tuổi Ngọ. Bạn nên cẩn thận hơn trong những vấn đề về tài chính, đừng nên vội vã làm những chuyện mình chưa thực sự hiểu và nắm chắc phần thắng trong tay. Đồng tiền mồ hôi nước mắt không dễ dàng có được, đừng nóng vội đầu tư mạo hiểm mà mất trắng tay.

Cả ngày “đen bạc” nên tình cảm cũng không được suôn sẻ. Vận trình tình cảm của Ngọ không được như ý dù đã cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng bạn đã bị tổn thương lòng tự trọng rất nhiều vì những lời đối phương nói ra. Một khi chịu sự tổn thương sâu sắc, tình cảm chẳng thể mặn nồng như thuở ban đầu.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 7/1, Thương Quan xuất hiện cho thấy công việc của người tuổi Mùi đang có những nút thắt khó gỡ, bạn phải tốn nhiều thời gian và công sức vào đó mà chưa chắc đã tìm được lối thoát cho mình. Đây là khoảng thời gian bạn vô cùng mệt mỏi và kiệt sức.

Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 7/1, 3 con giáp Kiếp Tài đe dọa, tài lộc không thông, sự nghiệp ảnh hưởng khiến mọi việc trở nên bế tắc - Ảnh 2
Đúng ngày mai, thứ 6 ngày 7/1, Thương Quan xuất hiện cho thấy công việc của người tuổi Mùi đang có những nút thắt khó gỡ. Ảnh minh họa: Internet.

Bù đắp lại một ngày khó khăn trong công việc thì đường tình duyên của những người tuổi Mùi khá hanh thông. Đào hoa khởi sắc, đôi bên hiểu và thông cảm cho những khó khăn của nhau. Ngày đông giá lạnh quả đúng là lúc mà người ta xích lại gần nhau hơn.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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