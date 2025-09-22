Từ ngày 23/9 đến 1/10, 3 con giáp có tài lộc tăng vọt, giàu có gấp bội, may mắn bùng nổ, cuộc đời no đủ

Tâm linh - Tử vi 22/09/2025 15:12

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau tiền tiêu dư dả, may mắn ngút trời khiến ai cũng ao ước.

Con giáp tuổi Sửu 

Theo tử vi, vận may tài lộc sẽ ghé thăm tuổi Sửu, chuyện làm ăn buôn bán vô cùng hanh thông và thuận lợi. Bản thân tuổi Sửu sẽ tìm được hướng đi mới cho mình sau bao lâu tìm kiếm, hứa hẹn với những thị trường tiềm năng và thành công vững chắc sẽ tới trong tương lai gần.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc nên vận trình tình cảm không có nhiều chuyển biến. Tuổi Sửu luôn thể sự nhiệt tình nhưng không được đáp lại nên dễ cảm thấy chán nản, buồn bã. Tình cảm nếu đặt vào không đúng người mà lại còn không đúng thời điểm thì tổn thương là điều khó tránh khỏi.

Từ ngày 23/9 đến 1/10, 3 con giáp có tài lộc tăng vọt, giàu có gấp bội, may mắn bùng nổ, cuộc đời no đủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dần 

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Từ ngày 23/9 đến 1/10, 3 con giáp có tài lộc tăng vọt, giàu có gấp bội, may mắn bùng nổ, cuộc đời no đủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tỵ 

Vốn trầm ổn và kiệm lời, người tuổi Tỵ thường “lặng lẽ mà thắng lớn”. Từ nay, những dự án từng âm thầm theo đuổi bất ngờ được cấp trên đánh giá cao, mở ra cơ hội phát triển mới.

Tài vận có chiều hướng đi lên, đặc biệt phù hợp với những khoản đầu tư an toàn. Chuyện tình cảm cũng thuận lợi: người độc thân có thể gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp, người có đôi thêm phần đồng điệu, thấu hiểu.

Từ ngày 23/9 đến 1/10, 3 con giáp có tài lộc tăng vọt, giàu có gấp bội, may mắn bùng nổ, cuộc đời no đủ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trúng số độc đắc từ 22/9 đến 28/9: 3 con giáp tiền vào như nước, cơ may đổi vận giàu sang, của cải chất đầy, ước mơ thành hiện thực

Trúng số độc đắc từ 22/9 đến 28/9: 3 con giáp tiền vào như nước, cơ may đổi vận giàu sang, của cải chất đầy, ước mơ thành hiện thực

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán giàu sang viên mãn, biệt thự xe sang không thiếu thứ gì.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

7 ngày liên tiếp (23/9-30/9), 3 con giáp được quý nhân trải đường, sự nghiệp thăng tiến, tiền tỷ rót đầy túi, giàu có chạm nóc

7 ngày liên tiếp (23/9-30/9), 3 con giáp được quý nhân trải đường, sự nghiệp thăng tiến, tiền tỷ rót đầy túi, giàu có chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng 3 ngày tới (25/9/2025), 3 con giáp làm gì cũng may mắn hơn người, tài vận hanh thông, thành công thu về tiền tỷ

Đúng 3 ngày tới (25/9/2025), 3 con giáp làm gì cũng may mắn hơn người, tài vận hanh thông, thành công thu về tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Lynda Trang Đài xin lao động công ích để được xóa tội 'trộm cắp'

Lynda Trang Đài xin lao động công ích để được xóa tội 'trộm cắp'

Hậu trường 1 giờ 20 phút trước
Cảnh báo: 2 tân sinh viên TP.HCM mất liên lạc, được phát hiện tại tỉnh giáp biên giới

Cảnh báo: 2 tân sinh viên TP.HCM mất liên lạc, được phát hiện tại tỉnh giáp biên giới

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp đón vận may kép, lên đời giàu có, tiền của bạt ngàn, hồng phúc lan tỏa, mọi điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp đón vận may kép, lên đời giàu có, tiền của bạt ngàn, hồng phúc lan tỏa, mọi điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
5 ô tô va chạm liên hoàn, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên ùn tắc nghiêm trọng

5 ô tô va chạm liên hoàn, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên ùn tắc nghiêm trọng

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Bàng hoàng người đàn ông đánh đập bạn gái dã man trước quán bia ở Hà Nội

Bàng hoàng người đàn ông đánh đập bạn gái dã man trước quán bia ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Thất bại của "Phó sơn hải" khiến giá cổ phiếu công ty quản lý Thành Nghị chịu tổn thất

Thất bại của "Phó sơn hải" khiến giá cổ phiếu công ty quản lý Thành Nghị chịu tổn thất

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 22/9/2025, Thần Tài sát cánh, 3 con giáp sau 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng tăng lên gấp bội lần, tiêu xài phủ phê

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 22/9/2025, Thần Tài sát cánh, 3 con giáp sau 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng tăng lên gấp bội lần, tiêu xài phủ phê

Đổ trụ cổng trường học, 2 anh em ruột tử vong

Đổ trụ cổng trường học, 2 anh em ruột tử vong

Đúng hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 18h hôm nay, ngày 22/9/2025, 3 con giáp được Thần Tài rắc vàng, âm thanh giàu có vang vọng, hào quang rực rỡ

Đúng 18h hôm nay, ngày 22/9/2025, 3 con giáp được Thần Tài rắc vàng, âm thanh giàu có vang vọng, hào quang rực rỡ

7 ngày liên tiếp (23/9-30/9), 3 con giáp được quý nhân trải đường, sự nghiệp thăng tiến, tiền tỷ rót đầy túi, giàu có chạm nóc

7 ngày liên tiếp (23/9-30/9), 3 con giáp được quý nhân trải đường, sự nghiệp thăng tiến, tiền tỷ rót đầy túi, giàu có chạm nóc

Đúng 3 ngày tới (25/9/2025), 3 con giáp làm gì cũng may mắn hơn người, tài vận hanh thông, thành công thu về tiền tỷ

Đúng 3 ngày tới (25/9/2025), 3 con giáp làm gì cũng may mắn hơn người, tài vận hanh thông, thành công thu về tiền tỷ

Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp đón vận may kép, lên đời giàu có, tiền của bạt ngàn, hồng phúc lan tỏa, mọi điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp đón vận may kép, lên đời giàu có, tiền của bạt ngàn, hồng phúc lan tỏa, mọi điều suôn sẻ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng