Từ ngày 23/9 đến 1/10, 3 con giáp có tài lộc tăng vọt, giàu có gấp bội, may mắn bùng nổ, cuộc đời no đủ

Theo tử vi, vận may tài lộc sẽ ghé thăm tuổi Sửu, chuyện làm ăn buôn bán vô cùng hanh thông và thuận lợi. Bản thân tuổi Sửu sẽ tìm được hướng đi mới cho mình sau bao lâu tìm kiếm, hứa hẹn với những thị trường tiềm năng và thành công vững chắc sẽ tới trong tương lai gần.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc nên vận trình tình cảm không có nhiều chuyển biến. Tuổi Sửu luôn thể sự nhiệt tình nhưng không được đáp lại nên dễ cảm thấy chán nản, buồn bã. Tình cảm nếu đặt vào không đúng người mà lại còn không đúng thời điểm thì tổn thương là điều khó tránh khỏi.

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tỵ

Vốn trầm ổn và kiệm lời, người tuổi Tỵ thường “lặng lẽ mà thắng lớn”. Từ nay, những dự án từng âm thầm theo đuổi bất ngờ được cấp trên đánh giá cao, mở ra cơ hội phát triển mới.

Tài vận có chiều hướng đi lên, đặc biệt phù hợp với những khoản đầu tư an toàn. Chuyện tình cảm cũng thuận lợi: người độc thân có thể gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp, người có đôi thêm phần đồng điệu, thấu hiểu.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!