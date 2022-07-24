Từ ngày 1/8 đến ngày 10/8, Tam Hội giúp sức, sao may mắn chiếu rọi, tài vận sẽ tăng mạnh, cơ hội vàng tự tìm đến, giúp người 3 con giáp này làm giàu chỉ trong một đêm

Tâm linh - Tử vi 24/07/2022 19:28

Hãy nhanh chóng bắt lấy cơ hội này, bạn sẽ nhanh chóng mở rộng được quy mô kinh doanh của mình và thu về lợi lớn.

Tuổi Ngọ

Nếu nhà nào có người thân là con giáp tuổi Ngọ thì cứ an tâm là gia đình có ngôi sao may mắn chiếu mạng. Những người tuổi Ngọ sẽ là bùa hộ mệnh, luôn đem lại may mắn cho bố mẹ, anh chị em và cả họ hàng.

Năm nay sẽ là một may mắn đối với tuổi Ngọ, vì vậy ai chưa cảm nhận được thì hãy cứ kiên nhẫn chờ đợi, điều bất ngờ đang ở cuối con đường. Cụ thể, từ tháng 8 trở đi, con giáp này sẽ được tiếp thêm nhiều sức mạnh và động lực, giúp họ chiến thắng mọi thử thách, bên cạnh đó, cơ hội vàng tự tìm đến, giúp người tuổi Ngọ làm giàu chỉ trong một đêm. Nhờ vậy mà cả gia đình được thịnh vượng, sung túc trường kỳ, dự kiến kéo dài từ cuối năm nay đến hết năm sau và có khả năng tiếp diễn thêm vài năm nữa.

Tuổi Tỵ

Trời sinh con giáp tuổi Tỵ vốn thông minh, lanh lợi, lại còn có tinh thần lạc quan yêu đời nên làm việc gì cũng dễ dàng, thoải mái. Những năm trước, con giáp này đã từng vấp ngã hoặc gặp phải nhiều khó khăn, nhưng họ luôn nỗ lực, cố gắng và không nản lòng vì vậy đã được đền đáp xứng đáng.

Từ ngày 1/8 đến ngày 10/8, Tam Hội giúp sức, sao may mắn chiếu rọi, tài vận sẽ tăng mạnh, cơ hội vàng tự tìm đến, giúp người 3 con giáp này làm giàu chỉ trong một đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ luôn vui vẻ, tự tin và ngay thẳng, đồng thời họ cũng hòa nhã và tốt bụng với mọi người. Về tài lộc đối với những người sinh thuộc con giáp rắn, 10 ngày đầu tháng 8, tài vận sẽ tăng mạnh, cơ hội đa dạng liên tiếp ập đến, Thần Tài gọi tên, tài vận hanh thông, Mưa gió sẽ kiếm tiền triệu, không ốm đau tai họa, có quý nhân phù trợ giúp đỡ tốt lành và tài lộc sẽ quay đầu.

Tuổi Dần

Theo tử vi, Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần gặt hái được những thành tích đáng mừng cho sự nghiệp. Bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, thậm chí có người chạm tay vào cơ hội thăng tiến. Công lao của bạn đã được công nhận, hãy coi đó là động lực để cố gắng không ngừng.

 

Với người làm ăn kinh doanh, hôm nay cũng là ngày cực kì may mắn khi bản mệnh làm quen được với nhiều đối tác triển vọng. Hãy nhanh chóng bắt lấy cơ hội này, bạn sẽ nhanh chóng mở rộng được quy mô kinh doanh của mình và thu về lợi lớn.

 

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

Tử vi tháng 8, top 3 con giáp được sao tốt lành trợ mệnh, quý nhân giúp vận trình thuận lợi chính thức hết khổ, gặp dữ hóa lành, vơ vét hết tiền trong thiên hạ

Tử vi tháng 8, top 3 con giáp được sao tốt lành trợ mệnh, quý nhân giúp vận trình thuận lợi chính thức hết khổ, gặp dữ hóa lành, vơ vét hết tiền trong thiên hạ

Bước sang tháng 8 dương lịch, quý nhân sinh vượng, vận khí hanh thông, con giáp này sẽ khiến có vận may, tiền bạc rủng rỉnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi bói vui con giáp

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình