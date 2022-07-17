Đúng 9h ngày mai (18/7) - Qua cơn mưa trời lại sáng, 3 con giáp như như "chuột sa chĩnh gạo", tiền ra nhỏ giọt tiền vào như nước, vạn sự thuận lợi hanh thông

Người tuổi Hợi sinh ra đã có phúc khí vây quanh, là người có số mệnh đại phú đại quý. Chẳng những vận trình không tồi mà bản mệnh còn có thể đem may mắn đến cho những người xung quanh, giúp cho gia vận càng ngày càng thêm hưng vượng.

Con giáp này gặp được vận may bất ngờ, tiền bạc tăng lên vù vù. Nhất là người làm kinh doanh càng dễ kiếm tiền khi thời cơ tới, hãy tận dụng lợi thế này kết hợp với khả năng tính toán tài tình của mình, bạn sẽ thu về khoản lợi không nhỏ đâu.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có một tuần khá vất vả khi công việc ngập đầu, ít có thời gian nghỉ ngơi, song bạn vẫn thấy rất phấn chấn, bởi bạn biết rằng công sức bỏ ra lúc này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho tương lai.

Trên phương diện tài lộc, bản mệnh thông minh, linh hoạt, làm việc gì cũng làm bằng cái tâm, không thích làm ăn gian dối nên được bề trên nâng đỡ, đặc biệt là những người làm vận tải, xuất ngoại hoặc chuyển công tác sẽ tìm được thời cơ phù hợp với mình.

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Đúng 9h ngày mai (18/7) Chính Tài đem đến tin vui liên quan đến lương thưởng, chế độ hoặc bảo hiểm. Rất có thể bản mệnh sẽ được Thần Tài gõ cửa, tiền bạc rủng rỉnh, kinh doanh phát đạt mang về lợi nhuận lớn.

Trong chuyện tình cảm, nam mệnh vượng duyên, có nhiều người thích thầm, nữ mệnh ăn nói lọt tai, dễ thương hay được lòng người lớn tuổi. Nhờ vậy, bạn không lo không nhận được tín hiệu làm quen từ những đối tượng triển vọng.

Với người đã lập gia đình, con giáp may mắn tuần này làm gì cũng nghĩ đến người thân trước tiên, vì thế mà bầu không khí trong nhà lúc nào cũng ấm áp, tràn ngập tiếng cười.

Tuổi Thìn

Theo tử vi khoa học thì tuổi Thìn là người vốn chẳng giấu được chuyện gì trong lòng, nhất là khi đứng trước bạn bè, người thân, bản mệnh luôn bộc lộ hết mọi tính cách của mình.



Con giáp này thực chất hiền lành, chẳng có tâm hại ai bao giờ. Mọi người có thể lầm tưởng rằng Thìn là “đứa con của Trời” nên chẳng coi ai ra gì, song trong thâm tâm con giáp này lại cực kì khiêm tốn.



Đúng 9h ngày mai (18/7) tử vi cho thấy cung Tài Bạch của tuổi Thìn sẽ có cát tinh Thiên Tài chiếu rọi, thời cơ chuyển vận đã đến, vận may cũng luôn theo sát bên mình.



Có thể nói, nếu biết nắm giữ thời cơ thì có lẽ con giáp này thời gian tới sẽ chẳng cần phải lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền tiêu, vận may dễ dàng ập tới.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.