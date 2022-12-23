Từ nay đến Tết Nguyên Đán, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài chính lên dốc, công thành danh toại, bách phát bách trúng, giàu có ai cũng ganh tỵ

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 16:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công từ nay đến Tết Nguyên Đán nhé!

Từ nay đến Tết Nguyên Đán, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài chính lên dốc, công thành danh toại, bách phát bách trúng, giàu có ai cũng ganh tỵ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân có đầu óc nhanh nhạy, làm việc gì cũng lạc quan. Họ có tầm nhìn đặc biệt tốt, trong cuộc sống tương đối hào phóng nên dễ dàng kết bạn.

Từ nay đến Tết Nguyên Đán, tình hình làm ăn của con giáp này được cải thiện hơn rất nhiều. Họ có hy vọng mới, không còn phải ngồi ngồi chờ cơ hội đến nữa mà có thể tiến nhanh đến mục tiêu của mình trong một thời gian ngắn.

Người tuổi Thân sẽ hưởng cuộc sống viên mãn, không có gì không hài lòng. Dự kiến trong thời gian tới, con giáp tuổi Thân sẽ đạt được những vụ mùa mới bội thu, ngày càng lạc quan, vui sướng. Họ cũng sẽ là tháng họ kiếm được nhiều tiền.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão làm việc chăm chỉ trong suốt cả năm nay. Đặc biệt là nửa cuối năm 2022, họ đã nỗ lực hết sức và chưa bao giờ buông lơi bản thân.

Từ nay đến Tết Nguyên Đán, con giáp này sẽ có khá nhiều chuyện vui, đáng kể là việc thăng chức và tăng lương. Họ sẽ không để mỗi ngày trôi qua một cách lãng phí, luôn năng động, sáng tạo trong công việc. Con giáp tuổi Mão sẽ không còn vất vả làm việc nữa.

Hhọ đã trở nên mạnh mẽ, không chỉ có kỹ năng tư duy tốt mà hành động quyết đoán, hoàn thành kế hoạch dễ dàng. Cuộc sống của con giáp này cũng được cải thiện toàn diện, một đường thẳng tiến tới thành công, không lo có cản trở hay phải đi đường vòng nữa.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có tính cách đặc biệt ổn định và hào phóng. Họ cũng tràn đầy động lực, thúc đẩy bản thân tiến lên.

Con giáp này luôn sắp xếp, lên kế hoạch tỉ mỉ cho mọi việc. Họ có thái độ sống đáng ngưỡng mộ, luôn hăng hái, lạc quan tiến lên. Sự phấn đấu của người tuổi Tuất luôn đáng khen và có giá trị lan tỏa rất lớn.

Suốt tháng 11 Âm lịch, họ đã chịu bao vất vả nhưng từ nay đến Tết Nguyên Đán, con giáp tuổi Tuất sẽ như diều gặp gió, có đất dụng võ và tỏa sáng. Thời gian tới, những người này sẽ phô diễn mọi thế mạnh và nhận được sự công nhận của bạn bè, đồng nghiệp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 55 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên