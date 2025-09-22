Từ nay, 23/9/2025 đến 31/12/2025: 3 con giáp rủng rỉnh tiền tiêu, được quý nhân dẫn đường nên làm gì cũng thuận, gặt hái nhiều thành tựu

Ngày này, mang tới mối nhân duyên tốt đẹp cho tuổi Mùi, là cơ hội tốt để những mối quan hệ trọng yếu của bạn tiến triển thêm một bước nữa. Nếu bạn đang độc thân thì ngày hôm nay chính là khởi đầu cho mùa hoa tình duyên nở rộ, hứa hẹn một mối lương duyên tốt đẹp sắp đến với bạn.

Trái lại với sự thăng hoa về đường tình duyên, đây sẽ là một ngày không tốt đối với tuổi Mùi về các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Bạn cần suy nghĩ thật cẩn thận, tránh các khoản đầu tư có độ rủi ro cao. Cần có sự suy nghĩ một cách thấu đáo, hoặc tìm kiếm lời khuyên từ những người có kinh nghiệm, nhờ thế bạn có thể đưa ra những quyết định một cách chính xác và không phải hối tiếc sau này.

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Tử vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

Con giáp tuổi Tý

Tuần mới có thể mang đến nhiều áp lực cho người tuổi Tý. Công việc phát sinh tình huống bất ngờ, khiến họ phải xử lý liên tục và khó có thời gian nghỉ ngơi. Nếu không giữ sự bình tĩnh, dễ xảy ra xung đột với đồng nghiệp hoặc đối tác.

Về tài chính, tuổi Tý có nguy cơ hao hụt do chi phí bất ngờ hoặc khoản đầu tư chưa kịp sinh lời. Đây không phải là thời điểm thích hợp để mạo hiểm tài chính hay đưa ra quyết định vội vàng.

Trong quan hệ cá nhân, sự hiểu lầm có thể khiến tuổi Tý cảm thấy mệt mỏi. Họ nên chọn cách lắng nghe nhiều hơn, tránh tranh luận gay gắt để giữ hòa khí.

