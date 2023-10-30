Từ hôm nay (30/10): 3 con giáp có vận may tài chính tốt, sự nghiệp phát đạt, ngày càng giàu có

Tâm linh - Tử vi 30/10/2023 18:05

Từ 30/10, 3 con giáp sau có thể nhận được vô số tin tốt đáng ngạc nhiên, cực kỳ may mắn trên đường công danh sự nghiệp và cả tài lộc.

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Hai ngày 30/10/2023, tuổi Dần sự nghiệp sẽ tiến triển hơn trước, đặc biệt người làm công chức, văn phòng. Tiếng nói trong công việc có giá trị. Con giáp này cũng thường xuyên lắng nghe mọi người và nghiêm túc làm ăn, nhưng đôi khi còn hơi nóng tính và thẳng thắn.

Vận tài lộc khởi sắc. Hôm nay bản mệnh sẽ nhận được tiền lương thưởng hoặc tiền hoa hồng. Con giáp này cũng là người biết tiết kiệm phòng lúc ốm đau chứ không hoang phí.

Tiếc là tình cảm lại có chút trắc trở. Ai cũng xứng đáng được yêu một cách đàng hoàng và rõ ràng, đừng tin mấy lời hứa suông. Những người có gia đình nên quan tâm con cái nhiều hơn, tuyệt đối đừng bỏ bê con cái.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Từ hôm nay (30/10): 3 con giáp có vận may tài chính tốt, sự nghiệp phát đạt, ngày càng giàu có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý luôn có tính cách rất cẩn thận và chu đáo. Nhờ sự nhạy cảm mà họ rất biết cách lấy lòng người khác, biết cách giữ mối quan hệ với mọi người.

Con giáp này bẩm sinh đã có đôi mắt tinh tường, họ có thể phân biệt được đâu là người giả tạo, đâu là người thực sự tốt với mình, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi mình gặp khó khăn, chỉ cho mình những hướng đi đúng đắn.

Tuổi Tý không đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng biết đối xử chân thành với những người xứng đáng.

Nhờ có mối quan hệ thân thiết này, họ dễ dàng gần gũi với quý nhân, cuối cùng được quý nhân giới thiệu cho những cơ hội đáng quý, người làm kinh doanh nếu biết nắm bắt những cơ hội này thì rất dễ giàu lên nhanh chóng chỉ sau một đêm.

Từ hôm nay (30/10): 3 con giáp có vận may tài chính tốt, sự nghiệp phát đạt, ngày càng giàu có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi ngày 30/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân hôm nay thời gian dành cho bản thân. 

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân đã có những thay đổi quan trọng, luôn mang đến.

Tình cảm: Tình cảm là điều bạn muốn đối phương đón nhận, không thích những mối tình cảm chống quánh. 

Tài lộc: Tài lộc dù khiêm tốn, nhưng bạn biết cách kiểm soát tài lộc.   

Sức khoẻ: Sức khoẻ dù có hơi mệt mỏi, nhưng bạn cố gắng ăn uống và chủ động thời gian bản thân.

Từ hôm nay (30/10): 3 con giáp có vận may tài chính tốt, sự nghiệp phát đạt, ngày càng giàu có - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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