Từ giờ đến Tết Quý Mão 2023: Thiên Tử chiếu mệnh, 3 tuổi giàu nhanh bất chấp, lộc tài ngập tràn, bơi trong biển giàu sang, tay trái ôm bạc, tay phải gom vàng

Người tuổi Mùi hào phóng, thẳng thắn, không bao giờ thích làm những điều mờ ám, việc gì cũng phải quang minh chính đại. Ngoài ra, con giáp này cũng là người dũng cảm và có nhiều mưu lược và rất chăm chỉ làm việc.

Bên cạnh đó, do được quý nhân giúp đỡ nên thu nhập từ lương và thưởng tăng lên gấp ba, bốn, còn việc đầu tư, kinh doanh bên ngoài cũng đem lại những khoản lợi nhuận lớn. Người tuổi Mùi có thể trở thành “đại gia lắm tiền nhiều của”.

Thời điểm từ giờ đến cuối năm 2023, cung tài bạch của con giáp xuất hiện cát tinh nên sẽ nhận được vô số cơ hội tốt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tài vận vô cùng vượng phát.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trời sinh đã lạc quan, đầu óc linh hoạt, nhạy bén, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh.

Ảnh minh họa: Internet

Họ luôn hướng về sự nghiệp và thường đặt sự nghiệp lên vị trí đầu tiên, những thứ khác đều là tùy duyên, họ sẽ không cố ý đi tranh giành. Trong năm Tân Sửu, đường sự nghiệp và đường tài lộc của họ rất tốt, dù là kinh doanh riêng hay làm nhân viên đều phát triển rất thuận lợi, không có quá nhiều ưu phiền, hơn nữa họ cũng sẽ thu hoạch được những thành tích đáng kể.

Thời điểm từ giờ đến cuối năm 2023, tuy nói đường sự nghiệp kinh doanh của người tuổi Dần rất tốt nhưng họ cũng phải cố gắng bằng chính sức mình mới có thu hoạch.

Tuy nhiên, trái ngược với đường sự nghiệp và tài lộc, vận đào hoa (tình duyên) của họ lại không được lý tưởng. Cả nam nữ độc thân đều khó gặp được chân ái của chính mình.

Tuổi Dậu

Có thể nói từ giờ đến cuối năm 2023 vô cùng thuận lợi đối với người tuổi Dậu trên nhiều phương diện, đặc biệt là về mặt tài lộc.

Những người làm công ăn lương tìm được cơ hội để tỏa sáng. Bạn sẽ thể hiện được khả năng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ đó nhận được lòng tin của người làm lãnh đạo.

Ảnh minh họa: Internet

Rất có thể cấp trên sẽ dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng, thậm chí là tăng lương để khích lệ tinh thần làm việc của bạn đấy.

Người làm ăn kinh doanh chủ yếu kiếm tiền vào thời điểm cuối tuần. Bạn có thể được tiếp xúc với nhiều mối khách hàng mới triển vọng, giúp quy mô kinh doanh của bạn được mở rộng một cách nhanh chóng.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.