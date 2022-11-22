Bảng vàng thứ Ba 22/11 chính thức gọi tên 3 con giáp may mắn ngợp Trời, tiền đầy ví, tình đầy tim, vượng phú tài lộc nhất vùng

Được Tam Hợp cục che chở, người tuổi Mùi may mắn được quý nhân phù trợ, đi đâu cũng có người tốt giúp đỡ. Chính những nguy cơ trong công việc lại vô tình trở thành cơ hội để con giáp này thể hiện tài năng và được cấp trên đánh giá cao, ưu ái cất nhắc rất nhiều.

Chuyện tình cảm cũng có nhiều tin vui. Người độc thân có thể gặp được người yêu trong mộng hoặc được người khác giới theo đuổi, hãy cố gắng nắm bắt cơ hội này để có được hạnh phúc cho riêng mình. Với các cặp đôi, tình cảm tiến triển không quá nhanh nhưng lại rất nồng nàn.

Ngày này ngay cả việc mua bán cũng gặp người niềm nở, tốt tính, hàng hóa lưu thông khá tốt. Con giáp này tìm được thời cơ tài lộc ngay từ lúc người khác còn chưa hề biết tới. Vì là người đi đầu xu hướng nên tiền bạc thu về vô cùng lớn. Bạn không phải lo lắng chuyện chi tiêu.

Tuổi Tỵ

Con giáp may mắn ngày 22/11 này gọi tên người tuổi Tỵ. Bạn có được nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, giúp ghi ấn tượng với những khách hàng tiềm năng, tạo hiệu quả tốt cho công việc.

Bản mệnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên.

Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc của người làm ăn kinh doanh cũng khá khả quan. Có thể trước đó bạn sẽ phải đối mặt với một vài rắc rối, nhưng sau khi khắc phục khó khăn, cơ hội kiếm tiền ắt tới tay bạn một cách đều đặn.

Đây cũng là lúc của những khoản đầu tư lớn, tuy nhiên nên lắng nghe cố vấn tài chính trước khi đưa ra quyết định.

Dự báo bạn cực kỳ tỏa sáng về mặt ngoại hình. Bạn không ngại thử những phong cách mới mẻ hay phối lại những bộ cánh bạn đã để quên quá lâu trong tủ đồ, nhờ đó mà bạn trở thành trung tâm ở bất cứ đâu.

Người độc thân thậm chí nhận được lời bày tỏ của một người nào đó mà bạn không ngờ đến. Với những ai đã tìm được nửa kia, hai người sẽ có những trải nghiệm hẹn hò vô cùng mới mẻ, từ đó tạo thêm được những kỉ niệm đáng nhớ. Quan hệ giữa cả hai đang ngày một gắn bó.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày 22/11, người tuổi Dậu cũng tam hợp Thái Tuế nên mọi mặt của họ đều sẽ rất tốt, làm việc gì cũng vô cùng thuận lợi.

Hơn nữa người tuổi Dậu và năm Tân Sửu ngũ hành tương sinh, họ sẽ gặp được nhiều quý nhân trong con đường sự nghiệp. Nếu đang làm nhân viên thì có thể được thăng chức hoặc tăng lương, tự thân lập nghiệp sẽ nhận được đơn hàng và hạng mục mới, nói chung tất cả đều phát triển theo hướng thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày 22/11, người tuổi Dậu cũng tập trung hết sức lực vào sự nghiệp nên không thể dành nhiều thời gian quan tâm đến chuyện tình cảm của bản thân mình. Trong năm nay, vận đào hoa của họ chỉ ở mức bình thường, không có bước tiến mới.

Thật ra nguyên nhân là bởi con giáp này có xu hướng xem trọng sự nghiệp và quyền lực, từ trước đến nay chưa từng bỏ qua một cơ hội kiếm tiền hay thăng chức nào. Vì thế nên trong năm nay, so với việc yêu đương thì họ phù hợp với việc kiếm tiền hơn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.