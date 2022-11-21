Từ 22/11 đến 28/11 vượng sắc tuyệt vời: 3 tuổi xây cơ ngơi lớn, hỷ sự hanh thông, sự nghiệp tăng tiến, tiền vàng ồ ạt đến bên

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 22:45

Chúc mừng những con giáp may mắn có được khoảng thời gian từ 22/11 đến 28/11 vô cùng tuyệt vời với nhiều dự định được hoàn thành xuất sắc.

Tuổi Mão

Trời phú cho người tuổi Mão sự lanh lợi, sáng suốt và may mắn. Con giáp này dám nghĩ dám làm, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình muốn. Cũng chính nhờ tham vọng này, tuổi Mão có thể tìm được nhiều cơ hội phát triển.

Tử vi dự báo rằng từ 22/11 đến 28/11, tài lộc của con giáp này được Thần Tài phù trợ nên phất lên như diều gặp gió. Bản mệnh có thể không ngờ được mình có thể nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền như vậy.

Từ 22/11 đến 28/11 vượng sắc tuyệt vời: 3 tuổi xây cơ ngơi lớn, hỷ sự hanh thông, sự nghiệp tăng tiến, tiền vàng ồ ạt đến bên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời vận đến, con đường tài lộc của tuổi Mão sẽ tăng tiến nhanh chóng. Bản mệnh rủ bỏ những khó khăn, áp lực cũng như tiểu nhân quấy phá trong thời gian trước đó để đón con đường tài lộc suôn sẻ.

Người làm ăn kinh doanh sẽ có cơ hội tìm được hướng đi mới. Người làm công ăn lương có thể nhận những khoản thưởng lớn, tiền lương tăng lên như mong đợi.

Tuổi Mùi

Tam Hội cục giúp sự nghiệp của Mùi thêm phần hanh thông, rộng mở hơn hẳn trước đó. Từ 22/11 đến 28/11 tài vận khá tốt, Mùi làm tốt nhiệm vụ nên có nguồn thu chính cải thiện đáng kể.

Từ 22/11 đến 28/11 vượng sắc tuyệt vời: 3 tuổi xây cơ ngơi lớn, hỷ sự hanh thông, sự nghiệp tăng tiến, tiền vàng ồ ạt đến bên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với kỹ năng và kinh nghiệm tích lũy trong suốt thời gian vừa qua, con giáp này hoàn toàn có thể tự tin vào chính mình, có quyền được hưởng đãi ngộ tốt hơn với vị trí cao hơn.

Tuổi Dần

Tam Hội cục xuất hiện mang tới cho tuổi Dần nhiều cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Bạn có thêm sự tự tin để thoải mái phát huy những gì mình có, đúng sở trường và giành được những bước tiến lớn trong công việc. Nhân đà này, hãy sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới để không ngừng tiến về phía trước.

Dù đang có lợi thế phát triển là vậy, Dần vẫn cần giữ thái độ đúng mực, ham học hỏi, chớ vội thấy mình đạt được chút thành tựu đã vội ngủ quên trên chiến thắng. Khiêm tốn một chút để học hỏi kinh nghiệm từ người khác sẽ giúp người tuổi Dần ngày càng gặt hái được thành quả trên con đường tiến tới thành công của mình.

Từ 22/11 đến 28/11 vượng sắc tuyệt vời: 3 tuổi xây cơ ngơi lớn, hỷ sự hanh thông, sự nghiệp tăng tiến, tiền vàng ồ ạt đến bên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mộc khí vượng sẽ khiến phương diện sức khỏe trong ngày không được tốt cho lắm, nhất là đường tiêu hóa. Bản mệnh ăn uống kém ngon, thường cảm thấy mệt mỏi, khó chịu. Bên cạnh việc cải thiện chế độ ăn uống thì tuổi Dần cũng nên giữ gìn sức khỏe, tập thể dục thể thao thường xuyên để tăng sức đề kháng cho mình.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 7h ngày 21/11/2022: Sổ Nam Tào định danh, Ngọc Hoàng ban chiếu cố, 3 tuổi trúng số giàu to, tiền vàng ùn ùn vào túi, tài lộc rực rỡ thăng hoa

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Tử vi cho biết từ 7h ngày 21/11, những con giáp này sẽ đón nhận làn gió may mắn bạt ngàn, trăm sự lành, vạn điều hanh thông đến.

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