Từ 18h ngày 21/11: Thiên Tử chiếu cố, Thần Tài phù trợ, 3 tuổi tài vận lên hương, tình tiền vượng sắc công danh đắc lợi

Xem tử vi 12 con giáp, tuổi Thân được Cát tinh và Chính Quan chiếu mệnh nên công việc có nhiều khởi sắc hơn hẳn. Những dự định đã tạm dừng trước đó có tín hiệu phục hồi, đi vào hoạt động như bình thường.

Không chỉ ở phương diện công việc, tài vận trong ngày cũng khá tốt, thu nhập ổn định. Nhờ bản tính cẩn trọng, bạn không dễ dàng vướng mắc vào các lời dụ dỗ khôn khéo mà mang lợi về cho bản thân.

Nếu tiếp tục duy trì được đẳng cấp như hiện tại bạn lại càng cơ hội phát triển, thăng tiến đến vị trí mơ ước. Nếu là lãnh đạo, bạn nhận được sự tin tưởng ở cấp dưới, khiến họ tâm phục khẩu phục.

Thế nhưng thời điểm này bạn cũng nên tiết kiệm chi tiêu, để ra một khoản làm tiết kiệm sẽ hay hơn là chi tiêu hoang phí để rồi rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.

Tuổi Tỵ

Con giáp may mắn từ 18h ngày 21/11 gọi tên người tuổi Tỵ. Bạn có được nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, giúp ghi ấn tượng với những khách hàng tiềm năng, tạo hiệu quả tốt cho công việc.

Bản mệnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên.

Phương diện tài lộc của người làm ăn kinh doanh cũng khá khả quan. Có thể trước đó bạn sẽ phải đối mặt với một vài rắc rối, nhưng sau khi khắc phục khó khăn, cơ hội kiếm tiền ắt tới tay bạn một cách đều đặn.

Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là lúc của những khoản đầu tư lớn, tuy nhiên nên lắng nghe cố vấn tài chính trước khi đưa ra quyết định.

Dự báo từ 18h ngày 21/11, bạn cực kỳ tỏa sáng về mặt ngoại hình. Bạn không ngại thử những phong cách mới mẻ hay phối lại những bộ cánh bạn đã để quên quá lâu trong tủ đồ, nhờ đó mà bạn trở thành trung tâm ở bất cứ đâu.

Người độc thân thậm chí nhận được lời bày tỏ của một người nào đó mà bạn không ngờ đến. Với những ai đã tìm được nửa kia, hai người sẽ có những trải nghiệm hẹn hò vô cùng mới mẻ, từ đó tạo thêm được những kỉ niệm đáng nhớ. Quan hệ giữa cả hai đang ngày một gắn bó.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu chăm chỉ, chịu khó và giàu tinh thần trách nhiệm. Trong công việc, họ luôn tận tâm, tận lực. Ngay cả khi hiệu quả công việc không được như ý, con giáp này cũng không nản lòng.

Người tuổi Sửu có thể gặp nhiều thất bại nhưng họ rất ít khi bỏ cuộc. Người tuổi này có tiềm năng trở nên thành công trong sự nghiệp bởi vì họ rất khôn ngoan, khiêm tốn và biết lùi, biết tiến.

Ảnh minh họa: Internet

Từ 18h ngày 21/11, con giáp này có tài lộc vượng phát, mưu sự tất thành, dễ có cơ hội thăng quan tiến chức. Thành tựu của họ trong tháng này phụ thuộc nhiều vào sự cố gắng của họ trong thời gian trước đây.

Những người làm kinh doanh cũng đang tất bật với thương vụ, chuyến hàng mới, hứa hẹn sẽ thu lợi nhuận ấm no. Người làm công ăn lương thì công việc ngày càng khởi sắc, cuối năm sẽ có thưởng. Con giáp tuổi này có sự nghiệp hanh thông, đường tình duyên nồng thắm nên tinh thần vô cùng phấn chấn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.