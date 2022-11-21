Từ 7h ngày 21/11/2022: Sổ Nam Tào định danh, Ngọc Hoàng ban chiếu cố, 3 tuổi trúng số giàu to, tiền vàng ùn ùn vào túi, tài lộc rực rỡ thăng hoa

Bản mệnh có được những vận may kiếm tiền, người làm công ăn lương có thêm nghề tay trái, người kinh doanh thì buôn bán phát tài, hàng hóa bán chạy nhờ đánh trúng thị hiếu khách hàng.

Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn có nhiều khởi sắc từ 7h ngày 21/11, cả thu nhập chính và phụ đều gia tăng rõ rệt. Đó chính là tin mừng để bạn luôn cảm thấy tràn đầy động lực.

Từ 7h ngày 21/11, đôi khi một vài vấn đề rắc rối có thể xảy ra, nhưng bạn chỉ cần bình tĩnh thì dần dần sẽ tìm được cách ứng phó, thậm chí còn phát hiện ra hướng đi mới có thể thử sức trong tương lai. Đôi khi, thách thức cũng là cơ hội để bạn nhận ra khả năng tiềm ẩn của mình.

Nếu bản mệnh thực sự kiên trì và quyết tâm theo đuổi những gì đã định thì bạn hoàn toàn có thể giành lấy những cơ hội để phát triển tốt hơn trong tương lai.

Tuổi Thân

Từ 7h ngày 21/11 vận thế của người tuổi Thân có nhiều thay đổi, hóa giải được vận đen, giải quyết được nhiều tồn đọng, khúc mắc trong công việc, cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới sức khỏe của Thân khá ổn định, không phát sinh những tình trạng nghiêm trọng. Sự nghiệp của Thân vì vậy thăng tiến nhanh chóng.

Người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân còn người làm chủ sẽ có trong tay những cơ hội làm ăn, đầu tư mang lại lợi nhuận kếch xù.

Tuổi Ngọ

Xin chúc mừng tuổi Ngọ khi bạn là con giáp xuất hiện trong ngày may mắn từ 7h ngày 21/11. Được Tam Hợp mở cửa, tuổi này thuận lợi đạt được điều mình mong muốn. Công việc hôm nay đầu xuôi đuôi lọt, mọi vấp ngã đều được bạn hiên ngang vượt qua.

Càng gần những tháng cuối năm bạn lại càng có tinh thần cống hiến hăng say hết mình xây dựng chiến lược đầu tư, kinh doanh. Có lẽ bởi vậy mà bạn tìm kiếm được nhiều mối liên hệ, hợp đồng tiềm năng.

Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc ngày hôm nay cũng dư dả hơn nhiều phần, nhờ được quý nhân dẫn đường mách lối mà bạn kinh doanh buôn bán gặp thời, lợi nhuận đổ về ầm ầm.

Phương diện tình cảm mang đến cho bạn một ngày hạnh phúc trọn vẹn, ngày này rất thích hợp để người có người yêu ra mắt với bạn bè, tình cảm. Những người độc thân ngày này sẽ gặp được đối tượng phù hợp.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.