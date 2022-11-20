Đúng 5h ngày 21/11/2022: Phật Tổ nâng bước, Thần Tài bảo bọc, 3 tuổi giàu to trúng lớn, bạc tỷ rót túi ầm ầm, cuộc đời lên hương phú quý, tài vận hanh thông rạng ngời

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 18:30

Tử vi ngày mai báo hiệu nhiều niềm vui mới, đặc biệt từ 5h sáng đã muôn vàn hỷ sự ghé thăm 3 con giáp may mắn này.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có 1 ngày làm việc vô cùng thuận lợi. Thần may mắn là dấu hiệu nhắc nhở bạn hãy bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước. Bạn chớ chần chừ, do dự để lỡ thời cơ hiếm có này.

Đúng 5h ngày 21/11/2022: Phật Tổ nâng bước, Thần Tài bảo bọc, 3 tuổi giàu to trúng lớn, bạc tỷ rót túi ầm ầm, cuộc đời lên hương phú quý, tài vận hanh thông rạng ngời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các mối quan hệ thân quen có thể giúp bản mệnh gặp được quý nhân. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra cách khắc phục những khó khăn ở hiện tại, đồng thời tìm ra định hướng thích hợp cho tương lai.

Tuy nhiên, dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe, không nên cố gắng quá sức đến nỗi quên ăn quên ngủ. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đồng thời chú ý rèn luyện thể dục thể thao để luôn có một cơ thể khỏe mạnh.

Tuổi Ngọ 

Xin chúc mừng tuổi Ngọ khi bạn là con giáp xuất hiện trong ngày may mắn vào 5h ngày 21/11 này. Được Tam Hợp mở cửa, tuổi này thuận lợi đạt được điều mình mong muốn. Công việc hôm nay đầu xuôi đuôi lọt, mọi vấp ngã đều được bạn hiên ngang vượt qua.

Càng gần những tháng cuối năm bạn lại càng có tinh thần cống hiến hăng say hết mình xây dựng chiến lược đầu tư, kinh doanh. Có lẽ bởi vậy mà bạn tìm kiếm được nhiều mối liên hệ, hợp đồng tiềm năng. 

Đúng 5h ngày 21/11/2022: Phật Tổ nâng bước, Thần Tài bảo bọc, 3 tuổi giàu to trúng lớn, bạc tỷ rót túi ầm ầm, cuộc đời lên hương phú quý, tài vận hanh thông rạng ngời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc ngày hôm nay 21/11 cũng dư dả hơn nhiều phần, nhờ được quý nhân dẫn đường mách lối mà bạn kinh doanh buôn bán gặp thời, lợi nhuận đổ về ầm ầm.  

Phương diện tình cảm mang đến cho bạn một ngày hạnh phúc trọn vẹn, ngày này rất thích hợp để người có người yêu ra mắt với bạn bè, tình cảm. Những người độc thân ngày này sẽ gặp được đối tượng phù hợp. 

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý luôn gặp nhiều may mắn trong bất cứ hoàn cảnh nào. Từ 5h ngày 21/11, may mắn sẽ lên tới đỉnh điểm khi họ gặp được quý nhân tuyệt vời cùng những cơ hội có một không hai. Người tuổi Tý trời sinh vốn mang nhiều phúc khí. Họ hiền lành, nhân hậu và biết giúp đỡ người khác.

Đúng 5h ngày 21/11/2022: Phật Tổ nâng bước, Thần Tài bảo bọc, 3 tuổi giàu to trúng lớn, bạc tỷ rót túi ầm ầm, cuộc đời lên hương phú quý, tài vận hanh thông rạng ngời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống, Tý luôn tâm niệm rằng mình sống tốt ắt hẳn chuyện tốt sẽ tới. Vì vậy họ luôn gặp được nhiều may mắn. Trong 2 tháng tới, nếu như Tý có những dự định hoặc kế hoạch gì lớn thì hãy nhanh chóng xúc tiến thực hiện. Đây chính là khoảng thời gian tốt đẹp nhất để Tý có thể phát huy mọi thế mạnh của mình.

Sau khoảng thời gian này cuộc sống của Tý bước lên mây, sự nghiệp không những vững vàng ổn định mà tài sản đồ sộ đến mức đủ sống thêm vài chục năm sau. Không chỉ vậy, gia đình của Tý cũng sung túc và an yên.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Vào 3 ngày đầu tuần mới, những con giáp sau có tài lộc phất lên phơi phới, trăm sự hanh thông giúp sức làm giàu.

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