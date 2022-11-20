Từ 19h ngày 20/11: Ngọc Hoàng ghi danh bảng vàng, Thần Tài gõ cửa cho lộc, 3 tuổi lên đời phơi phới, giàu có như vũ bão, làm 1 thu tận 100, tay trái ôm vàng tay phải gom bạc

Theo tử vi 12 con giáp , từ 19h ngày 20/11, người tuổi Tý chịu khó chăm chỉ, tập trung làm việc sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Trên phương diện sự nghiệp, mọi kế hoạch đều tiến triển đều đặn đúng như dự kiến của bạn. Cụ thể, sự nghiệp có bước nhảy vọt khi sếp bắt đàu tin tưởng Tý hơn trong mọi việc và thường lắng nghe đề xuất ý kiến của họ, từ đây mở ra cơ hội thăng tiến ngập tràn trong tương lai nếu bản thân người tuổi Tý biết nắm bắt thời cơ.

Chưa hết trên phương diện tài lộc, nhờ có sự trợ giúp của quý nhân các dự án đầu tư của người tuổi Tý có được sự phát triển đáng vượt bậc. Đồng thời giúp cho con giáp này thu về số tiền cực lớn. Tuy nhiên cũng đừng như vậy mà tỏ ra chủ quan với các đối tác làm ăn kinh doanh để tránh làm thất thoát tiền bạc trong thời gian này.

Tử vi từ 19h ngày 20/11 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ vận thế tốt đẹp, đào hoa vượng lên, công danh cũng sáng sủa.

Đào hoa vượng, người độc thân gặp người khác phái như ý, người có bạn đời thì tình yêu ngọt ngào ổn định, thích hợp tỏ tình, cầu hôn, khả năng thành công cao, còn chần chừ gì nữa, nhanh tay lên nào.

Ảnh minh họa: Internet

Tư duy nhanh nhạy, nắm bắt chính xác cơ hội, chỉ cần chăm chỉ và làm tốt công việc trong tay, bạn sẽ sớm gặt hái được thành quả, đừng nghĩ đến chuyện so kè với người khác.

Tài lộc thăng hoa mạnh mẽ, sắp xếp chi tiêu tiền bạc hợp lý, không vướng bận tài chính.

Tuổi Dần

Theo tử vi từ 19h ngày 20/11 của 12 con giáp, sự nghiệp của người tuổi Dần tiến triển thuận lợi bất ngờ. Thậm chí quý nhân còn xuất hiện và giúp bạn khắc phục được nhiều vấn đề đang tồn tại từ trước tới nay.

Ảnh minh họa: Internet

Cứ tiếp tục làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, bản mệnh sẽ ngày càng nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp. Tin rằng mọi cố gắng của bạn rồi sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.