Từ 7h ngày 20/11: 3 tuổi đón cuối tuần may mắn, tài lộc đạt đỉnh, vinh hoa rộn ràng, kinh doanh đại phát

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 05:20

Ngày 20/11 cuối tuần này là ngày vô cùng may mắn với 3 con giáp lộc đỏ như son, sự nghiệp có nhiều điểm sáng đáng mừng.

Tuổi Dần

Tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quanh, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình.

Từ 7h ngày 20/11: 3 tuổi đón cuối tuần may mắn, tài lộc đạt đỉnh, vinh hoa rộn ràng, kinh doanh đại phát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài vận rực rỡ, thăng quan tiến chức ầm ầm nên Dần sẽ có ngày 20/11 cuối tuần này phú quý phát tài. Càng vững vàng, dám dấn thân con giáp giàu sang này càng lên hương với nhà đẹp xe sang, tiền tỷ trong ngân hàng.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy Thiên Tài mang tới cho người tuổi Tý thêm nhiều cơ hội để đón tài lộc về tay. Những người làm công ăn lương ngoài công việc chính còn có cơ may kiếm tiền bên ngoài, mà chủ nhật thì thu nhập phụ còn có phần nhỉnh hơn thu nhập chính nữa.

Từ 7h ngày 20/11: 3 tuổi đón cuối tuần may mắn, tài lộc đạt đỉnh, vinh hoa rộn ràng, kinh doanh đại phát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người buôn bán kinh doanh nhờ sự nhạy bén nên bắt kịp xu hướng, quyết định đầu tư một khoản tiền lớn vào lĩnh vực mới trong khi người khác vẫn chỉ đang tìm hiểu thông tin. Nếu vượt qua được những khó khăn bước đầu này, sự liều lĩnh của bạn sẽ đem tới lợi nhuận khả quan.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão luôn giàu nhiệt huyết và quyết đoán. Họ cũng là người sống chân thành, có sao nói vậy. Con giáp này biết đối nhân xử thế, rất giỏi trong việc giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Họ đồng cảm và thường đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ.

Từ 7h ngày 20/11: 3 tuổi đón cuối tuần may mắn, tài lộc đạt đỉnh, vinh hoa rộn ràng, kinh doanh đại phát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp có nói, người tuổi Thìn luôn giàu nhiệt huyết và quyết đoán. Ngày 20/11 cuối tuần này, người tuổi Mão sẽ có tin vui đến cửa, tài lộc đến nhà. Con giáp này có thêm công việc, dự án nên tăng thêm thu nhập. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, gặp nhiều khách hàng, đối tác làm ăn đáng tin cậy.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Khai pháp hút lộc: 3 tuổi từ 20/11 đến 25/11 hốt bạc hốt vàng, tiến Đông thêm phúc, tiến Tây đầy lộc, giàu sang sung túc nhất vùng

Khai pháp hút lộc: 3 tuổi từ 20/11 đến 25/11 hốt bạc hốt vàng, tiến Đông thêm phúc, tiến Tây đầy lộc, giàu sang sung túc nhất vùng

Tử vi cho biết từ 20/11 đến 25/11, những con giáp này bước vào đại vận may mắn, tài lộc nở hoa, trăm sự thuận lợi nê tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều.

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