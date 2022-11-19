Khai pháp hút lộc: 3 tuổi từ 20/11 đến 25/11 hốt bạc hốt vàng, tiến Đông thêm phúc, tiến Tây đầy lộc, giàu sang sung túc nhất vùng

Đa phần người tuổi Mão có lối sống phóng khoáng, yêu thích sự tự do nhưng họ cũng có những nguyên tắc nhất định trong cuộc sống của mình.

Tử vi từ 20/11 đến 25/11 cho biết, người tuổi Mão tài lộc hanh thông, công danh phát đạt. Công việc đã được dàn xếp ổn thỏa, con giáp trong giai đoạn này chỉ cần ngồi chờ tiền chảy vào túi. Bên cạnh đó, Mão sẽ có nhiều dịp mở rộng các mối quan hệ xã hội, tạo điều kiện cho sự phát triển trong tương lai. Nhìn chung, vận trình con giáp này trong thời gian tới không có gì ngăn trở.

Tính tình điềm đạm lại kiệm lời nhưng khi cần thiết thì họ vẫn có thể dễ dàng tạo nên được bầu không khí vui vẻ – thoải mái cho người đối diện.

Với phúc khí có được này, người tuổi Mão vượng tài lộc, mọi việc hanh thông, đón nhận nhiều tin vui.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp cho hay, từ 20/11 đến 25/11 vận trình công việc của người tuổi Mùi vô cùng suôn sẻ, đạt được thành tích cao. Đây là một ngày mà quý bạn nhận được rất nhiều cơ hội mới đến với mình, hãy nắm bắt lấy.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt những người làm nghề tự do, những người kinh doanh buôn bán sẽ nhận được nhiều tài lộc. Tuy nhiên cũng đừng vì vậy mà chi tiêu quá tay nhé!

Chuyện tình cảm của người tuổi Mùi cũng êm đẹp, vợ chồng cải thiện tình cảm, con cái vâng lời. Những người độc thân cũng có nhiều cơ hội tốt đẹp đến với mình.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, từ 20/11 đến 25/11, người tuổi Sửu có thể nhanh chóng tìm ra những vướng mắc trong vấn đề đang gặp phải và nhanh chóng giải quyết. Bạn đang cho thấy sự nhanh nhạy và có trách nhiệm của bản thân, điều này khiến cấp trên vô cùng hài lòng.

Người độc thân có thể gặp được vận mệnh của đời mình. Bản mệnh có cơ hội tìm được người tâm đầu ý hợp, tình duyên hợp ý. Đôi bên đều đã có ấn tượng sâu sắc về nhau từ lần đầu gặp gỡ, nên mọi chuyện tiến triển hết sức thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm của những người đã có đôi có cặp cũng ngày càng thêm thắm thiết. Thời gian trôi đi không khiến tình cảm của cả hai phai nhạt mà trái lại còn ngày càng nồng nàn hơn. Dù đôi khi vẫn có những tranh cãi và khúc mắc nhưng chúng giống như "gia vị" cần có để tình cảm thêm ngọt ngào.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.