Tuổi Dậu có tính cách thẳng thắn, chính trực. Con giáp này biết thể hiện cảm xúc của mình với người khác. Bản mệnh là con người chăm chỉ, biết cách xây dựng các mối quan hệ. Nhờ đó, họ có thể tìm được nhiều cơ hội phát triển, khả năng đổi đời rất lớn. Tuổi Dậu cũng không ngại đối mặt với khó khăn, thử thách. Bước qua gian khó, họ càng học hỏi được nhiều điều quý giá và tỏa sáng hơn, tiến bước xa hơn.

Tử vi dự báo rằng vào ngày 19/11, vận may sẽ liên tục tìm đến người tuổi Dậu. Đây là thời điểm bản mệnh có thể phát triển nhanh chóng, tiền tài phất lên như diều gặp gió.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp vào ngày 19/11 cho thấy, phương diện sự nghiệp của tuổi Sửu không có gì phải lo lắng khi bản mệnh được Chính Quan che chở. Con giáp này có thể đạt được nhiều bước tiến vượt bậc, nhờ vậy có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh.

Đặc biệt, Thiên Ấn xuất hiện sẽ rất có lợi cho những người muốn cầu quan cầu chức. Bản mệnh có thể tranh thủ dịp này để thực hiện kế hoạch của mình. Tuy nhiên, công việc sẽ khá nhiều và bạn nên chú ý sức khoẻ để bản thân luôn trong trạng thái tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên như ý, người ấy luôn ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc bạn rất nhiều. Cả hai không có nhiều thời gian dành cho nhau nên bạn càng phải trân trọng những khoảnh khắc được ở bên đối phương, đừng vì những cảm xúc bất chợt của bản thân mà sinh giận hờn vu vơ.

Tài lộc vượng vào ngày 19/11. Nếu nắm chắc cơ hội, vận tài chính khá ổn và bạn cũng để ra được một khoản ngân sách để có thể mua sắm theo ý muốn. Ngoài ra, bạn có thể nhận được một khoản thu bất ngờ và đây cũng là động lực để bạn phấn đấu hơn trong công việc.

Tuổi Dần

Cát tinh ghé thăm mang lại cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc cho người tuổi Dần. Vì thế, điều quan trọng là bạn phải tinh nhạy để phát hiện ra đâu là thời cơ mà mình phải nắm bắt ngay lập tức.

Với người làm công sở, tuần này chính là thời điểm thích hợp để bạn tỏa sáng. Do tinh thần làm việc hăng hái không ngại khó khăn nên bạn trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng có thể, con giáp phát tài vào ngày 19/11 sẽ bất ngờ tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung phát huy, từ đó nhận được lòng tin của ban lãnh đạo. Cấp trên sẽ dành cho bạn khoản thưởng nóng nếu bạn hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Người làm kinh doanh buôn bán phát tài chủ yếu vì nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác. Một khi đã mua hàng của bạn, khách hàng sẽ luôn quay lại, thậm chí giới thiệu thêm bạn bè.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.