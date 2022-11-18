Chạy đâu cho thoát giàu sang: 3 tuổi từ 20/11 không thành đại gia cũng thành tỷ phú, tiền ngập nhà, vàng tràn rương, làm ăn đại phát, tài lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 18/11/2022 16:40

Từ 20/11, những ngôi sao may mắn tỏa sáng rực rỡ giúp sức cho những con giáp sau làm giàu mạnh mẽ, tiến thân vững vàng.

Tuổi Mão

Xem tử vi từ 20/11, Hợi Mão Bán Hợp mở ra cho tuổi Mão những mối nhân duyên bất ngờ cả trong công việc lẫn trong cuộc sống. Bạn có cơ hội được gặp gỡ, trao đổi với những đối tác, khách hàng tiềm năng, quá trình diễn ra hết sức suôn sẻ hứa hẹn đem về khoản lợi nhuận không nhỏ cho doanh nghiệp. Tất nhiên bản thân bạn cũng được hưởng lợi không ít.

Chạy đâu cho thoát giàu sang: 3 tuổi từ 20/11 không thành đại gia cũng thành tỷ phú, tiền ngập nhà, vàng tràn rương, làm ăn đại phát, tài lộc vô biên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ở phương diện tình cảm cá nhân, bạn cũng ngày càng trở nên thu hút hơn nhờ vẻ ngoài tự tin của mình. Đặc biệt là người độc thân có thể khiến ai đó “thầm thương trộm nhớ” mà không hề hay biết. Đó có thể là mối quan hệ xuất phát từ công việc, nhưng cũng có thể là bạn bè.

Cát khí lan tràn dự báo đường tài lộc của tuổi Mão cũng đang trên đà hanh thông, phát triển. Bạn có lộc làm ăn nên người nào kinh doanh buôn bán thì tài lộc dồi dào, hàng hóa bán chạy, đắt như tôm tươi lại được người tiêu dùng rất tin cậy và ủng hộ nữa.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân đặc biệt giỏi trong việc chăm sóc mọi người, chỉ cần nhìn biểu cảm của mọi người họ cũng có thể “đọc vị” được, chính vì thế tuổi Thân rất có sức hút. Nếu như năng lực chuyên môn tốt, từ 20/11, sự nghiệp của tuổi Thân sẽ vượng lên cực mạnh.

Chạy đâu cho thoát giàu sang: 3 tuổi từ 20/11 không thành đại gia cũng thành tỷ phú, tiền ngập nhà, vàng tràn rương, làm ăn đại phát, tài lộc vô biên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung trong khoảng thời gian này, nhờ danh tiếng của mình, tuổi Thân sẽ kiếm tiền dễ dàng, đàm phán hợp tác cũng thuận lợi, khả năng thành công cao, tài lộc không ngừng tăng lên, cuộc sống sẽ tốt đẹp. Chỉ cần bạn tiếp tục làm việc chăm chỉ, bạn sẽ đạt được thành tích tốt hơn và sống một cuộc sống vương giả, sự nghiệp lên một tầm cao mới và của cải cũng tăng lên gấp trăm lần.

Tuổi Sửu 

Tuổi Sửu là con giáp đầu tiên đáng được nhắc tới trong danh sách những tuổi đại phú đại quý từ 20/11, luôn được Thần Phật che chở. Những chú trâu mang tính cách hiền lành, luôn chân thành với tất cả mọi người, chăm chỉ nỗ lực phấn đấu từng giờ từng phút. 

Trong cuộc sống thường nhật, mỗi khi bắt tay vào làm bất cứ điều gì họ cũng đều đứng trên mọi góc độ suy nghĩ đến tránh làm tổn thương đối phương chứ không sống vì lợi ích của riêng mình. 

Chạy đâu cho thoát giàu sang: 3 tuổi từ 20/11 không thành đại gia cũng thành tỷ phú, tiền ngập nhà, vàng tràn rương, làm ăn đại phát, tài lộc vô biên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Là người được đánh giá tử tế, hết lòng với mọi người; đặc biệt đây là người luôn yêu làm từ thiện, sẵn lòng dang tay giúp đỡ những người yếu thế. Có lẽ bởi vậy mà con giáp này được Thần Phật che chở, phù hộ và luôn có phúc tinh đi theo chiếu mệnh. 

Chẳng những tài chính phát triển, cả đời không phải lo về tiền bạc, sống trong nhung gấm lụa là, con cháu hiếu thuận mà khi gặp bất cứ khó khăn nào họ cũng nhận được sự giúp đỡ từ mọi người. Đây cũng là một tuổi được đánh giá thành tâm hướng Phật nên phúc khí bao bọc dày dặn, viên mãn. 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trời độ mệnh kiếp: 3 tuổi từ 18/11 đến 23/11 giàu lên khủng khiếp, kinh doanh đại lợi, cát tường tài lộc đủ đầy, tiền vàng chất kho chất núi

Trời độ mệnh kiếp: 3 tuổi từ 18/11 đến 23/11 giàu lên khủng khiếp, kinh doanh đại lợi, cát tường tài lộc đủ đầy, tiền vàng chất kho chất núi

Tử vi dự báo từ 18/11 đến 23/11, những con giáp sau đây bất ngờ giàu có lên hương, làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi muôn phần.

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