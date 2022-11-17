Bảng vàng tháng 11 âm lịch chính thức xướng tên 3 con pháp hồng phúc đầy Trời, tiền tài sự ý, sự nghiệp phất cao

Tâm linh - Tử vi 17/11/2022 19:45

Vào tháng 11 âm lịch tới đây, những con giáp này thay vận đổi đời, làm gì cũng nên, mọi may mắn đều hỗ trợ bạn trong cuộc sống thêm vui vẻ.

Tuổi Dậu 

Chúc mừng tuổi Dậu "vượt vũ môn thành công" khi chinh phục được thành công vào tháng 11 âm lịch, tạm biệt những trầm luân, ái ố trước đấy. 

Thời điểm này bản mệnh làm việc có chính kiến, quyết đoán hơn rất nhiều mà nắm bắt được cơ hội làm giàu nhanh chóng thu lợi về cho bản thân. Đặc biệt khi trong tay đã có được một khoản tiền nhất định thì bạn càng phải biết trân trọng công sức của mình.

Bảng vàng tháng 11 âm lịch chính thức xướng tên 3 con pháp hồng phúc đầy Trời, tiền tài sự ý, sự nghiệp phất cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiếp tục mang số tiền ấy đi đầu tư, thậm chí bạn hoàn toàn có thể đầu tư vào một dự án với lĩnh vực hoàn toàn mới mà vẫn có lãi đầy tay. Hãy nhanh chóng chớp lấy cơ hội vàng ngọc này đi nhé!

Phương diện tình cảm cũng trở nên thuận đường, nhân duyên khác giới vượng nở đỉnh điểm, đi đâu cũng có người trao gửi tình cảm, thầm thương trộm nhớ. 

Tuổi Dần

Bước sang tháng 11 âm lịch, người tuổi Dần được dự báo vượng tài khí khá rõ nhờ được cả Chính Tài và Thực Thần nhập mệnh. Tử vi dự báo các nguồn thu đồng loạt tăng lên, nhất là những người theo nghiệp kinh doanh. Việc buôn bán ngày càng hanh thông, bạn cũng tích lũy được khoản không nhỏ để chuẩn bị cho những dự án sau này.

Với người làm công ăn lương, công việc vẫn giữ được nhịp điệu ổn định. Thiên Đức cát tinh cũng giúp bạn giành được sự tin tưởng của cấp trên, tạo bước đà thăng tiến trong tương lai. Nhờ vậy mà tuổi này không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Tuy nhiên để duy trì được điều này thì bản mệnh vẫn cần cố gắng nhiều hơn rất nhiều.

Bảng vàng tháng 11 âm lịch chính thức xướng tên 3 con pháp hồng phúc đầy Trời, tiền tài sự ý, sự nghiệp phất cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, do phải bận rộn ngược xuôi nên bạn ít có thời gian quan tâm đến gia đình hay một nửa của mình. Tình cảm có thể vì thế mà xuất hiện những trục trặc nhất định. Với người đã lập gia đình, có thể bạn sẽ phải kiềm chế cơn nóng giận của mình để tránh gây thêm mâu thuẫn với người thân. Các cặp đôi cần có sự hâm nóng mối quan hệ kịp thời.

Dù công việc có bận rộn cách mấy hay chuyện gia đình có gặp trục trặc nhường nào thì bạn vẫn nên duy trì sự ổn định trong tâm trí cũng như sức khỏe của mình. Hãy tận dụng thời gian rảnh để thực hiện một vài bài tập thể dục hay thiền để bồi bổ cho sức khỏe.

Tuổi Mão

Tuổi Mão có tính cách nhẹ nhàng, suy nghĩ tinh tế và rất dễ mềm lòng. Người này không bao giờ làm việc hấp tấp. Trong công việc, họ luôn suy nghĩ một cách gọn gàng, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, giải quyết các khúc mắc một cách thỏa đáng.

Bảng vàng tháng 11 âm lịch chính thức xướng tên 3 con pháp hồng phúc đầy Trời, tiền tài sự ý, sự nghiệp phất cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão luôn thân thiện, thẳng thắn và thành thật với mọi người. Họ không thích nói chuyện vòng vo. Chính vì vậy, người tuổi Mão luôn được tôn trọng và đánh giá cao.

Trong cuộc sống, con giáp này cũng được Thần Phật che chở, hưởng nhiều điều tốt lành, tài vận hanh thông.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thứ Năm tài lộc, Thứ Sáu vinh quang: 3 tuổi hốt vàng hốt bạc, phúc vào cửa trước, hỷ tới của sau, 17 - 18/11 tài vận khởi sắc

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Hai ngày nhiều niềm vui 17/11 và 18/11 mang lại nhiều năng lượng tích cực cho 3 con giáp may mắn đón nhận vô vàn hỷ sự, tiền tài.

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