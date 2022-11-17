Thứ Năm tài lộc, Thứ Sáu vinh quang: 3 tuổi hốt vàng hốt bạc, phúc vào cửa trước, hỷ tới của sau, 17 - 18/11 tài vận khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 17/11/2022 10:15

Hai ngày nhiều niềm vui 17/11 và 18/11 mang lại nhiều năng lượng tích cực cho 3 con giáp may mắn đón nhận vô vàn hỷ sự, tiền tài.

Tuổi Tý

Người tuổi này rất nhanh nhẹn, hoạt bát và thông minh hơn người, vì vậy họ sẽ nhanh chóng nắm bắt những cơ hội mới đến trong năm Nhâm Dần.

Vào 17/11 và 18/11, người tuổi Tý đã tràn ngập may mắn, bạn luôn vây quanh bởi năng lượng tích cực, sự hân hoan, hạnh phúc. Bản mệnh sẽ đón được nhiều tin vui không chỉ về công việc mà còn phát tài phát lộc.

Những ngày này, bạn được nhận một khoản lộc ngoài mong đợi. Có thể là tiền thưởng Tết hay tiền lãi từ việc đầu tư. Món quà bất ngờ này càng tạo động lực để bạn tiếp tục cố gắng phấn đấu, đạt được thành công.

Thứ Năm tài lộc, Thứ Sáu vinh quang: 3 tuổi hốt vàng hốt bạc, phúc vào cửa trước, hỷ tới của sau, 17 - 18/11 tài vận khởi sắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương nhận được những món quà bất ngờ từ cấp trên, những ý tưởng của bạn nhận được sự tán thưởng, ghi nhận của đồng nghiệp, theo đó đà thăng tiến đang vô cùng thuận lợi. 

Người kinh doanh sẽ phải tất bật, các kế hoạch được triển khai nhanh chóng và mau lẹ.

Bạn hoàn toàn có thể có được những kế hoạch tốt với hướng triển khai tốt và nhận được sự ủng hộ của mọi người nên dấu hiệu tài chính có vẻ tương đối ổn định. Hơn nữa vừa mới Tết xong nên bạn cũng chưa phải chi tiêu quá nhiều. Nhìn chung mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn.

Với những ai đang có ý định kinh doanh, đây cũng là thời điểm thích hợp để bắt tay vào việc. Tuy nhiên, bản mệnh nên chọn người hợp mệnh để đồng hành cùng mình trên con đường khởi nghiệp.

Tuổi Mùi

Thứ Năm tài lộc, Thứ Sáu vinh quang: 3 tuổi hốt vàng hốt bạc, phúc vào cửa trước, hỷ tới của sau, 17 - 18/11 tài vận khởi sắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp cho hay,  17/11 và 18/11 vận trình công việc của người tuổi Mùi vô cùng suôn sẻ, đạt được thành tích cao. Đây là một ngày mà quý bạn nhận được rất nhiều cơ hội mới đến với mình, hãy nắm bắt lấy.

Đặc biệt những người làm nghề tự do, những người kinh doanh buôn bán sẽ nhận được nhiều tài lộc. Tuy nhiên cũng đừng vì vậy mà chi tiêu quá tay nhé!

Chuyện tình cảm của người tuổi Mùi cũng êm đẹp, vợ chồng cải thiện tình cảm, con cái vâng lời. Những người độc thân cũng có nhiều cơ hội tốt đẹp đến với mình.

Tuổi Dậu 

Chúc mừng tuổi Dậu "vượt vũ môn thành công" khi chinh phục được thành công vào 17/11 và 18/11, tạm biệt những trầm luân, ái ố trước đấy. 

Thời điểm này bản mệnh làm việc có chính kiến, quyết đoán hơn rất nhiều mà nắm bắt được cơ hội làm giàu nhanh chóng thu lợi về cho bản thân. Đặc biệt khi trong tay đã có được một khoản tiền nhất định thì bạn càng phải biết trân trọng công sức của mình. 

Thứ Năm tài lộc, Thứ Sáu vinh quang: 3 tuổi hốt vàng hốt bạc, phúc vào cửa trước, hỷ tới của sau, 17 - 18/11 tài vận khởi sắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tiếp tục mang số tiền ấy đi đầu tư, thậm chí bạn hoàn toàn có thể đầu tư vào một dự án với lĩnh vực hoàn toàn mới mà vẫn có lãi đầy tay. Hãy nhanh chóng chớp lấy cơ hội vàng ngọc này đi nhé!

Phương diện tình cảm cũng trở nên thuận đường, nhân duyên khác giới vượng nở đỉnh điểm, đi đâu cũng có người trao gửi tình cảm, thầm thương trộm nhớ. 

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi cho biết bước qua 0h ngày 17/11, những con giáp sau sẽ có tài lộc vô cùng hanh thông, vô vàn cơ hội làm giàu đang chờ đợi để đón chào những thay đổi mới.

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