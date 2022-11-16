Đến thời khai phát: 3 tuổi vận đỏ như son, tiền đẻ ra tiền, lợi nhuận tăng vọt, chuẩn bị mua rương chất vàng vào cuối tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 20:40

Những con giáp này không chỉ vượng vận phú quý mà vào cuối tháng 11 này, những may mắn đến còn giúp việc kiếm tiền dễ dàng hơn rất nhiều.

 

Tuổi Thân

Nhân duyên của người tuổi Thân rất vượng. Đi tới đâu con giáp này cũng được mọi người yêu mến, có cơ hội gặp quý nhân phù trợ. Đây chính là thời điểm thích hợp để bản mệnh xây dựng các mối quan hệ xã giao hữu ích với công việc và đời sống cá nhân. Công việc tiến triển thuận lợi, con giáp này làm việc chăm chỉ nỗ lực nên thành quả thu được rất đáng nể.

Đến thời khai phát: 3 tuổi vận đỏ như son, tiền đẻ ra tiền, lợi nhuận tăng vọt, chuẩn bị mua rương chất vàng vào cuối tháng 11 dương lịch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là thời điểm tốt để bản mệnh khởi nghiệp hoặc thực hiện các dự án đã ấp ủ bấy lâu nay.

Các mối quan hệ trong gia đình hòa hợp, gia đạo yên ổn. Người độc thân có đào hoa chiếu mệnh, có thể mở lòng để tìm hạnh phúc riêng.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu nhanh trí, nhạy bén, biết cách diễn đạt, nhìn thấu lòng người. Con giáp này cũng có nhãn quan tinh tường, biết nhìn xa trông rộng. Dù gặp khó khăn gì, họ cũng có thể ứng phó nhanh chóng.

Con giáp tuổi này có nhiều bạn bè, dễ được quý nhân phù trợ. Tuy nhiên, con giáp này cũng hay suy nghĩ lung tung, tự tạo gánh nặng tinh thần cho bản thân.

Đến thời khai phát: 3 tuổi vận đỏ như son, tiền đẻ ra tiền, lợi nhuận tăng vọt, chuẩn bị mua rương chất vàng vào cuối tháng 11 dương lịch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào cuối tháng 11, sự nghiệp của người tuổi Dậu được nâng lên tầm cao mới. Được quý nhân giúp đỡ, con giáp này có suy nghĩ sáng suốt hơn, đưa ra quyết định đúng đắn hơn trong công việc. Con giáp này nõ lực hết mình, tiến bộ không ngừng.a

 

Họ nhận được thêm những công việc, dự án mới hoặc chí ít cũng là một công việc làm thêm giúp kiếm thêm thu nhập. Những người muốn thay đổi công việc cũng nhận được những lời mời phù hợp, hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định.

Tuổi Hợi 

Tuổi Hợi đón nhận cuối tháng 11 có vẻ rất nhẹ nhàng không hề điêu đứng hay gặp phải trắc trở lớn như thời điểm tháng 10 Dương lịch, và cuối tháng này cũng không ngoại lệ. 

Đến thời khai phát: 3 tuổi vận đỏ như son, tiền đẻ ra tiền, lợi nhuận tăng vọt, chuẩn bị mua rương chất vàng vào cuối tháng 11 dương lịch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này bản mệnh cân bằng được  chuyện tình cảm với công việc nên có thời gian tập trung cho sự nghiệp nhiều hơn. Nếu đang có ý định tiến hành kinh doanh hay khởi nghiệp thì nhanh chóng làm trong lúc này tránh để lâu ngã giá. 

Chuyện tình cảm thời điểm này rất thuận lợi, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu một mối quan hệ mới, với những cặp đôi đã yêu nhau lâu thì đây là lúc tiến hành hôn nhân, tháng này cũng rất nhiều ngày đẹp thích hợp tổ chức đại sự. 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 6h ngày 16/11/2022: 3 tuổi khởi sắc tụ tài, làm đâu trúng đó, vốn 1 lời 100, tiền tỷ bỏ túi, giàu có lên hương, sự nghiệp đạt đỉnh

Từ 6h ngày 16/11/2022: 3 tuổi khởi sắc tụ tài, làm đâu trúng đó, vốn 1 lời 100, tiền tỷ bỏ túi, giàu có lên hương, sự nghiệp đạt đỉnh

Tử vi cho thấy từ 6h sáng 16/11, nhưng con giáp này có vận mệnh tươi sáng bất ngờ, sự nghiệp bước sang trang mới với nhiều triển vọng mới.

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