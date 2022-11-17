Từ 12h ngày 17/11/2022: 3 con giáp "rơi trúng hố vàng", Trời thương Phật độ, giàu nhanh phơi phới, tiền tài đổ bộ, phúc khí thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 17/11/2022 07:30

Những con giáp may mắn này từ 12h trưa 17/11 sẽ đón nhận liên tiếp những niềm vui mới, hạnh phúc mới.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ mở ra vận thế "Thực thần sinh tài", đại cát đại lợi, làm gì cũng được thông thuận, luôn có quý nhân ra tay giúp đỡ, may mắn không gì sánh được. 

Tất cả khó khăn, bí bách còn tồn đọng đều được giải quyết nhẹ nhàng, ổn thỏa trong những ngày qua. Bạn như được rũ bỏ gánh nặng trong người bấy lâu nay mà chuyển mình rõ rệt  từ 12h trưa 17/11.

Từ 12h ngày 17/11/2022: 3 con giáp 'rơi trúng hố vàng', Trời thương Phật độ, giàu nhanh phơi phới, tiền tài đổ bộ, phúc khí thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những thay đổi lớn sẽ xuất hiện trong cuộc sống của bản mệnh. Tài lộc của bạn có nhiều biến động có lợi, tuy nhiên bạn cần hết sức chú ý, đừng mải ngủ quên trên chiến thắng  kẻo ảnh hưởng tới vận khí của bản thân về cả sau này. Các kế hoạch dồn dập xuất hiện nhưng đừng vội vã triển khai, hãy bình tĩnh phân tích thế cục, đủng đỉnh một chút biết đâu mang tới những thành quả bất ngờ. Về tiền bạc sẽ chẳng cần phải lo lắng quá nhiều, cơ hội phát tài cao hơn hẳn so với trước đây.

Thời gian này, hãy tiếp xúc nhiều hơn với khách hàng và không ngừng xúc tiến sự nghiệp, cố gắng hợp tác trong kinh doanh, có hi vọng đạt được ước mơ ấp ủ suốt bấy lâu.

Con đường thăng quan tiến chức cũng rộng mở để bạn cứ thế mà tiến lên. Nếu biết nắm bắt được cơ hội, con giáp nhất định sẽ có thể làm nên đột phá.

Hơn nữa, với bản tính tốt bụng, nhiệt tình của mình, bạn rất được lòng những người xung quanh, vì vậy sẽ nhận được không ít sự trợ giúp từ họ.

Tuổi Mão

Từ 12h trưa 17/11, người tuổi Mão dễ dàng tạo thiện cảm với người khác ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân và đón nhận được những bài học hữu ích.

Trong công việc, sự nghiêm túc và chăm chỉ của bản mệnh đã lọt vào mắt xanh của cấp trên. Hãy tiếp tục cố gắng, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, rồi bạn sẽ được trao cơ hội khẳng định bản thân.

Từ 12h ngày 17/11/2022: 3 con giáp 'rơi trúng hố vàng', Trời thương Phật độ, giàu nhanh phơi phới, tiền tài đổ bộ, phúc khí thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp. Mọi người thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau. Gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất và là động lực để bạn cố gắng hơn mỗi ngày.

Tuổi Hợi 

Tuổi Hợi đón nhận thời gian từ 12h trưa 17/11 có vẻ rất nhẹ nhàng không hề điêu đứng hay gặp phải trắc trở lớn như thời điểm trước, và 17/11 này cũng không ngoại lệ. 

Thời điểm này bản mệnh cân bằng được  chuyện tình cảm với công việc nên có thời gian tập trung cho sự nghiệp nhiều hơn. Nếu đang có ý định tiến hành kinh doanh hay khởi nghiệp thì nhanh chóng làm trong lúc này tránh để lâu ngã giá. 

Từ 12h ngày 17/11/2022: 3 con giáp 'rơi trúng hố vàng', Trời thương Phật độ, giàu nhanh phơi phới, tiền tài đổ bộ, phúc khí thăng hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm thời điểm này rất thuận lợi, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu một mối quan hệ mới, với những cặp đôi đã yêu nhau lâu thì đây là lúc tiến hành hôn nhân, tháng này cũng rất nhiều ngày đẹp thích hợp tổ chức đại sự. 

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đến thời khai phát: 3 tuổi vận đỏ như son, tiền đẻ ra tiền, lợi nhuận tăng vọt, chuẩn bị mua rương chất vàng vào cuối tháng 11 dương lịch

Đến thời khai phát: 3 tuổi vận đỏ như son, tiền đẻ ra tiền, lợi nhuận tăng vọt, chuẩn bị mua rương chất vàng vào cuối tháng 11 dương lịch

Những con giáp này không chỉ vượng vận phú quý mà vào cuối tháng 11 này, những may mắn đến còn giúp việc kiếm tiền dễ dàng hơn rất nhiều.

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