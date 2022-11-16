Top 3 con giáp nam chung tình bậc nhất, chiều vợ số 2 khó ai số 1, yêu thương đến đầu bạc răng long, tiểu tam khó lòng xen ngang hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 18:25

Chuyện tình cảm vợ chồng đôi khi sẽ không cần lo lắng, mệt mỏi mà chỉ việc thăng hoa khi chồng bạn thuộc 1 trong 3 con giáp sau đây.

Tuổi Sửu

Top 3 con giáp nam chung tình bậc nhất, chiều vợ số 2 khó ai số 1, yêu thương đến đầu bạc răng long, tiểu tam khó lòng xen ngang hạnh phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong top 3 con giáp chung tình nhất thì Sửu được đứng đầu bảng. Đó là bởi Sửu thật thà, chân thành và luôn hết mình trong tình yêu. Họ luôn thể hiện tình cảm chân thật nhất, không khoa trương hay quá lạng mạn.

Người này luôn dùng hành động và cử chỉ ấm áp để chăm sóc, bảo vệ người họ yêu. Chính vì thế, ngay khi kết hôn, họ đóng cửa trái tim mình, chỉ một mực hướng về vợ, không ai có thể thay thế. Tuy bề ngoài giản dị nhưng trong nội tâm lại vô cùng sâu sắc, không cần vợ nói nhiều, họ luôn chủ động làm mọi việc. Hôn nhân của Sửu vô cùng hoàn mỹ, bền chặt.

Tuổi Mùi

Top 3 con giáp nam chung tình bậc nhất, chiều vợ số 2 khó ai số 1, yêu thương đến đầu bạc răng long, tiểu tam khó lòng xen ngang hạnh phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi thì tuy tuổi trẻ thích rong chơi, “lang bạt kỳ hồ” được họ coi là thú vui trong cuộc sống. Thế nhưng mặt khác họ là người vô cùng nhanh nhạy về mặt tình cảm. Biết lắng nghe và biết nói những điều phụ nữ muốn được nghe.

Về cử chỉ hành động thì họ nhẹ nhàng, ấm áp và lan tỏa, không vội vàng như người tuổi Dần, hoặc không nóng nảy như người tuổi Ngọ.

Tuổi Hợi

Trời sinh quý ông tuổi Hợi vốn là những người bản lĩnh vững vàng, bao năm lăn lộn trên chốn thương trường khiến họ nhìn thấu mọi sự trên đời, nhân tình thế thái không gì qua nổi mắt con giáp này. Họ không tin vào chuyện một ngày nào đó mình vướng vào cám dỗ là kiếp nạn bắt buộc phải trải qua. Đó chỉ đơn giản là lý lẽ biện hộ vụng về của những kẻ yếu đuối, không thể chống lại được cám dỗ mà thôi.

Top 3 con giáp nam chung tình bậc nhất, chiều vợ số 2 khó ai số 1, yêu thương đến đầu bạc răng long, tiểu tam khó lòng xen ngang hạnh phúc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Quả thật, cám dỗ ở đời không thiếu, nhưng với nam tuổi Hợi - vốn là con giáp nam chung thủy, thế nên họ coi đó là thử thách mà mình bắt buộc phải vượt qua, là cái bẫy không được phép mắc phải. Chỉ cần giữ mình nghiêm cẩn, kiên định với bản thân thì dù là cám dỗ lớn đến đâu cũng chẳng thể nào vượt qua được tình yêu mà họ dành cho người vợ kết tóc se tơ của mình.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 6h ngày 16/11/2022: 3 tuổi khởi sắc tụ tài, làm đâu trúng đó, vốn 1 lời 100, tiền tỷ bỏ túi, giàu có lên hương, sự nghiệp đạt đỉnh

Từ 6h ngày 16/11/2022: 3 tuổi khởi sắc tụ tài, làm đâu trúng đó, vốn 1 lời 100, tiền tỷ bỏ túi, giàu có lên hương, sự nghiệp đạt đỉnh

Tử vi cho thấy từ 6h sáng 16/11, nhưng con giáp này có vận mệnh tươi sáng bất ngờ, sự nghiệp bước sang trang mới với nhiều triển vọng mới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 16/11 con giáp thương vợ tửu vi hàng ngày 12 con giáp tử vi ngày mai tử vi tuần mới

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 1 giờ 38 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 2 giờ 38 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 3 giờ 38 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách