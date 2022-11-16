Top 3 con giáp nam chung tình bậc nhất, chiều vợ số 2 khó ai số 1, yêu thương đến đầu bạc răng long, tiểu tam khó lòng xen ngang hạnh phúc

Trong top 3 con giáp chung tình nhất thì Sửu được đứng đầu bảng. Đó là bởi Sửu thật thà, chân thành và luôn hết mình trong tình yêu. Họ luôn thể hiện tình cảm chân thật nhất, không khoa trương hay quá lạng mạn.

Người này luôn dùng hành động và cử chỉ ấm áp để chăm sóc, bảo vệ người họ yêu. Chính vì thế, ngay khi kết hôn, họ đóng cửa trái tim mình, chỉ một mực hướng về vợ, không ai có thể thay thế. Tuy bề ngoài giản dị nhưng trong nội tâm lại vô cùng sâu sắc, không cần vợ nói nhiều, họ luôn chủ động làm mọi việc. Hôn nhân của Sửu vô cùng hoàn mỹ, bền chặt.

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi thì tuy tuổi trẻ thích rong chơi, “lang bạt kỳ hồ” được họ coi là thú vui trong cuộc sống. Thế nhưng mặt khác họ là người vô cùng nhanh nhạy về mặt tình cảm. Biết lắng nghe và biết nói những điều phụ nữ muốn được nghe.

Về cử chỉ hành động thì họ nhẹ nhàng, ấm áp và lan tỏa, không vội vàng như người tuổi Dần, hoặc không nóng nảy như người tuổi Ngọ.

Tuổi Hợi

Trời sinh quý ông tuổi Hợi vốn là những người bản lĩnh vững vàng, bao năm lăn lộn trên chốn thương trường khiến họ nhìn thấu mọi sự trên đời, nhân tình thế thái không gì qua nổi mắt con giáp này. Họ không tin vào chuyện một ngày nào đó mình vướng vào cám dỗ là kiếp nạn bắt buộc phải trải qua. Đó chỉ đơn giản là lý lẽ biện hộ vụng về của những kẻ yếu đuối, không thể chống lại được cám dỗ mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Quả thật, cám dỗ ở đời không thiếu, nhưng với nam tuổi Hợi - vốn là con giáp nam chung thủy, thế nên họ coi đó là thử thách mà mình bắt buộc phải vượt qua, là cái bẫy không được phép mắc phải. Chỉ cần giữ mình nghiêm cẩn, kiên định với bản thân thì dù là cám dỗ lớn đến đâu cũng chẳng thể nào vượt qua được tình yêu mà họ dành cho người vợ kết tóc se tơ của mình.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.