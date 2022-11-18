Sang tháng 11 âm lịch: 3 tuổi không đại phú quý cũng giàu xuất sắc, làm ăn hưng vượng, tiền tài rót túi ầm ầm, hỷ sự hanh thông rực rỡ

Tuổi Tý không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản, con giáp này luôn muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị, nếu như không có hai thứ đó cuộc sống của tuổi Tý tưởng chừng như không còn ý nghĩa.

Theo tử vi , vào tháng 11 âm lịch, tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân giúp tài lộc rủng rỉnh, vận may cũng tăng đều theo từng tháng. Nhờ mọi việc thuận lợi mà cuối năm nay tuổi Tý có cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Bước sang tháng 11 âm lịch, người tuổi Dần được dự báo vượng tài khí khá rõ nhờ được cả Chính Tài và Thực Thần nhập mệnh. Tử vi dự báo các nguồn thu đồng loạt tăng lên, nhất là những người theo nghiệp kinh doanh. Việc buôn bán ngày càng hanh thông, bạn cũng tích lũy được khoản không nhỏ để chuẩn bị cho những dự án sau này.

Với người làm công ăn lương, công việc vẫn giữ được nhịp điệu ổn định. Thiên Đức cát tinh cũng giúp bạn giành được sự tin tưởng của cấp trên, tạo bước đà thăng tiến trong tương lai. Nhờ vậy mà tuổi này không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Tuy nhiên để duy trì được điều này thì bản mệnh vẫn cần cố gắng nhiều hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, do phải bận rộn ngược xuôi nên bạn ít có thời gian quan tâm đến gia đình hay một nửa của mình. Tình cảm có thể vì thế mà xuất hiện những trục trặc nhất định. Với người đã lập gia đình, có thể bạn sẽ phải kiềm chế cơn nóng giận của mình để tránh gây thêm mâu thuẫn với người thân. Các cặp đôi cần có sự hâm nóng mối quan hệ kịp thời.

Dù công việc có bận rộn cách mấy hay chuyện gia đình có gặp trục trặc nhường nào thì bạn vẫn nên duy trì sự ổn định trong tâm trí cũng như sức khỏe của mình. Hãy tận dụng thời gian rảnh để thực hiện một vài bài tập thể dục hay thiền để bồi bổ cho sức khỏe.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, vào tháng 11 âm lịch tuổi Thìn có một tình yêu nồng thắm, đơm hoa kết trái bởi được Nguyệt Lão se duyên tình nồng thắm, hạnh phúc vô bờ bến.

Đặc biệt với những người độc thân tìm được người mà bấy lâu nay mình thầm mong ước. Đây có thể là người bạn tình cờ gặp trong một quán cà phê hay tại nơi mình đang làm viêc. Người này sẽ mang đến cho bạn những cảm xúc yên bình, ấm êm nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Với những người có đôi có cặp nhận được sự chấp thuận của người thân, và họ sẽ rất tích cực trong việc vun vén tình cảm của hai bạn nhanh chóng tiến đến hôn nhân.

Nếu các cặp đôi còn đang hờn giận, cãi vã thì sẽ sớm được giải tỏa mâu thuẫn. Cố gắng chủ động ngỏ lời xin lỗi trong thời gian này thì tỷ lệ người ấy chấp thuận là rất cao.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.