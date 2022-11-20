Thánh nhân đối kẻ chân tình: 3 tuổi hiền lương đức độ, khổ mãi đủ rồi, từ cuối tuần này phất lên phơi phới, lên đời giàu sang vương giả

Tử vi từ cuối tuần này của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận thế khá ổn, sự nghiệp sáng sủa, tâm thế vững vàng.

Vận trình sự nghiệp hanh thông, lòng tự tin và nghị lực tăng lên rất nhiều, hiệu quả công việc cực cao, đầu óc linh hoạt, đưa ra quyết định chính xác trong việc lựa chọn hướng đi.

Tâm trạng thất thường tương đối lớn, những người đã kết hôn dễ có hành vi lệch lạc, không màng đúng sai, người độc thân cảm thấy khó chịu, không có lợi cho việc gặp gỡ người khác phái, dễ gặp rắc rối về mặt tình cảm.

Tài lộc đạt đỉnh cao. Hợp tác thành công, tài lộc dồi dào, có đường hướng phát triển có lợi.

Sức khỏe tốt, có thể tập thể dục điều độ hơn.

Tuổi Sửu

Nhờ có Lục Hợp mà con giáp tuổi Sửu dễ hài lòng với những gì đang có, thế nên bạn có được bình yên mà mình mong muốn. Hơn nữa, bạn cũng không thích tranh cãi vì cuộc sống hôm nay vốn đã có nhiều mệt mỏi lắm rồi.

Người tuổi Sửu may mắn kiếm được nhiều tiền hơn người khác nhờ sự che chở của Thiên Tài. Bạn cũng cần học cách chống lại những cám dỗ, điều đó thực sự là cần thiết ngày hôm nay khi bạn đang có tiền trong tay.

Ảnh minh họa: Internet

Đừng ăn tiêu quá mức, nếu không, các khoản chi sẽ khiến cho bạn gặp khó khăn về tài chính trong thời gian tới đấy.

Chúc mừng bản mệnh khi có một ngày cuối tuần với thể trạng hoàn toàn tốt để cháy hết mình với những hoat động đã lên kế hoạch trước đó.

Tuổi Tuất

Tình hình tài lộc của người tuổi Tuất có nhiều khởi sắc trong ngày hôm nay. Bạn có thể đạt được thành tích cao nào đó và nhận được một khoản thưởng khích lệ khiến mọi người đều ngưỡng mộ.

Với bản tính cần cù và tiết kiệm của mình, dù không có một công việc với mức lương cao đi chăng nữa thì dần dần, bạn vẫn sẽ có của ăn của để. Tuy nhiên, bạn không nên vội hài lòng với thực tại mà hãy đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa.

Ảnh minh họa: Internet

May mắn hơn, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hòa hợp. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi chuyện, không giấu giếm bất cứ điều gì, nhờ vậy mà mọi vấn đề đều được tháo gỡ nhanh chóng.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.