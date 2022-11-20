Từ 20/11 đến 28/11: 3 tuổi rộn ràng rước lộc, gánh vàng còng lưng, mệt mỏi đếm tiền, làm ăn lãi đậm, sự nghiệp phất cao

Tử vi từ 20/11 đến 28/11 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý vận thế tốt hơn, làm gì cũng thuận.

Công việct ràn đầy động lực và nghị lực, đầu óc hoạt bát, sẽ có nhiều ý tưởng hay bùng nổ, chỉ cần bạn mạnh dạn nói ra thì sẽ được lãnh đạo ghi nhận, đồng thời cũng được quý nhân giúp đỡ nên thăng tiến nhanh chóng.

Tình duyên có dấu hiệu khởi sắc. Đừng suốt ngày ở nhà mà hãy thường xuyên ra ngoài gặp gỡ những người bạn mới, đặc biệt là người khác giới thì sẽ cơ hội thoát khỏi cảnh độc thân.

Vận may tiền bạc vô cùng vượng phát, tài lộc tràn vào.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp cho hay, từ 20/11 đến 28/11 vận trình công việc của người tuổi Mùi vô cùng suôn sẻ, đạt được thành tích cao. Đây là một ngày mà quý bạn nhận được rất nhiều cơ hội mới đến với mình, hãy nắm bắt lấy.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt những người làm nghề tự do, những người kinh doanh buôn bán sẽ nhận được nhiều tài lộc. Tuy nhiên cũng đừng vì vậy mà chi tiêu quá tay nhé!

Chuyện tình cảm của người tuổi Mùi cũng êm đẹp, vợ chồng cải thiện tình cảm, con cái vâng lời. Những người độc thân cũng có nhiều cơ hội tốt đẹp đến với mình.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân với bản lĩnh và kinh nghiệm phong phú hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Thậm chí, khó khăn cũng chẳng thể cản được bước chân tiến về phía trước của bạn.

Cũng nhờ có tinh thần quyết tâm, không sợ vất vả mà bạn sẽ thu về được một khoản tiền rủng rỉnh.

Với người làm công ăn lương, bằng vào nỗ lực của mình và cũng nhờ quý nhân luôn ở bên nâng đỡ, con giáp này có thể đạt được nhiều thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh được trao cho cơ hội hóa nguy thành an bằng chính năng lực của mình, gây bất ngờ cho không ít đồng nghiệp và cấp trên.

Với người làm ăn kinh doanh, bạn có thể gặp gỡ được với những đối tác triển vọng, mở ra nhiều cơ hội đầu tư trong tương lai. Lại thêm khả năng quản lý tài chính tài tình, chi tiêu tiết kiệm và hợp lý nên mệnh chủ luôn giữ được một khoản tiền dư dả, không phải vay mượn ai.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.