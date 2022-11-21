Đúng 15h chiều ngày 21/11/2022: Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp đón may mắn ngập tràn, tiền tài nở rộ, công danh tăng tiến, hạnh phúc thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 10:45

Tử vi báo hiệu vào 15h chiều nay 21/11, những con giáp sau sẽ có số mệnh giàu sang sung túc, cuộc sống ấm êm vô cùng.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu thường có nhiều ý tưởng. Họ không phải những người thích nói nhiều, luôn dũng cảm và tự tin trong cuộc sống và tập trung vào hành động thiết thực.

Đúng 15h chiều ngày 21/11/2022: Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp đón may mắn ngập tràn, tiền tài nở rộ, công danh tăng tiến, hạnh phúc thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khả năng kiếm tiền của con giáp này sẽ càng được phát huy vào 15h chiều nay 21/11. Cụ thể, người tuổi Dậu không những gặp nhiều may mắn mà còn được quý nhân phù trợ, gặt hái được thành công một cách nhanh chóng. Ngay cả khi gặp phải khó khăn, họ cũng sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề và thẳng bước đến đích. Nhìn chung, năm mới hứa hẹn nhiều điều tích cực và tốt đẹp hơn sẽ đến với con giáp này.

Tuổi Mão

Vào 15h chiều nay 21/11, vận trình tài lộc của tuổi Mão lên nhanh như diều gặp gió, bản mệnh không chịu khuất phục trước khó khăn lại có quý nhân đối đãi nồng hậu nên thành tích công việc ngày này vượt ngoài sự chờ mong. Nhất là với những người làm công ăn lương ngày này được cấp trên tín nhiệm, giao phó những nội dung quan trọng.

Đúng 15h chiều ngày 21/11/2022: Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp đón may mắn ngập tràn, tiền tài nở rộ, công danh tăng tiến, hạnh phúc thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thực chất họ đang muốn thử thách bạn để cất nhắc bạn đến một vị trí xứng đángvới năng lực của mình mà thôi, bạn nên tận dụng cơ hội này mà thể hiện tài năngcủa mình đi nhé! Đây cũng là thời điểm vận may đến với tuổi Mão nhiều hơn, việc thăng quan tiến chức hay tăng lương chỉ là sớm hay muộn. Tài chính ngày càng ổn định, thậm chí là vượng nở.

Tuổi Dần

Cát tinh ghé thăm mang lại cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc cho người tuổi Dần. Vì thế, điều quan trọng là bạn phải tinh nhạy để phát hiện ra đâu là thời cơ mà mình phải nắm bắt ngay lập tức.

Với người làm công sở, vào 15h chiều nay 21/11 chính là thời điểm thích hợp để bạn tỏa sáng. Do tinh thần làm việc hăng hái không ngại khó khăn nên bạn trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Đúng 15h chiều ngày 21/11/2022: Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp đón may mắn ngập tràn, tiền tài nở rộ, công danh tăng tiến, hạnh phúc thăng hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cũng có thể, con giáp phát tài tuần này sẽ bất ngờ tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung phát huy, từ đó nhận được lòng tin của ban lãnh đạo. Cấp trên sẽ dành cho bạn khoản thưởng nóng nếu bạn hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Người làm kinh doanh buôn bán phát tài chủ yếu vì nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác. Một khi đã mua hàng của bạn, khách hàng sẽ luôn quay lại, thậm chí giới thiệu thêm bạn bè.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Vào 3 ngày đầu tuần mới, những con giáp sau có tài lộc phất lên phơi phới, trăm sự hanh thông giúp sức làm giàu.

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