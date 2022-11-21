Vượng cát toàn gia: 3 tuổi vào cuối tháng 11 xóa hết nợ nần, tạm biệt rắc rối, xui rủi tránh xa, giàu sang tìm tới, kinh doanh đại lợi

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 19:30

Vào cuối tháng 11 đón nhận nhiều may mắn nhất có lẽ là 3 con giáp đại phú đại quý sau đây khi mọi mặt cuộc sống đều thăng hoa vượt bậc.

Tuổi Mão

Sang cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, vận trình tài lộc của tuổi Mão lên nhanh như diều gặp gió, bản mệnh không chịu khuất phục trước khó khăn lại có quý nhân đối đãi nồng hậu nên thành tích công việc ngày này vượt ngoài sự chờ mong. Nhất là với những người làm công ăn lương ngày này được cấp trên tín nhiệm, giao phó những nội dung quan trọng.

Vượng cát toàn gia: 3 tuổi vào cuối tháng 11 xóa hết nợ nần, tạm biệt rắc rối, xui rủi tránh xa, giàu sang tìm tới, kinh doanh đại lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Thực chất họ đang muốn thử thách bạn để cất nhắc bạn đến một vị trí xứng đángvới năng lực của mình mà thôi, bạn nên tận dụng cơ hội này mà thể hiện tài năngcủa mình đi nhé! Đây cũng là thời điểm vận may đến với tuổi Mão nhiều hơn, việc thăng quan tiến chức hay tăng lương chỉ là sớm hay muộn. Tài chính ngày càng ổn định, thậm chí là vượng nở.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần bẩm sinh đã mạnh mẽ, can đảm, dám làm dám chịu. Họ cũng sở hữu đầu óc nhạy bén, có tố chất của một nhà lãnh đạo.

Tuy nhiên, đôi khi con giáp này cũng tỏ ra bảo thủ, không sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe những ý kiến trái chiều.

Vượng cát toàn gia: 3 tuổi vào cuối tháng 11 xóa hết nợ nần, tạm biệt rắc rối, xui rủi tránh xa, giàu sang tìm tới, kinh doanh đại lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào cuối tháng 11, người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Con giáp này làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, buôn may bán đắt. Những khoản đầu tư của họ trước đây sẽ sinh lời. Tài vận của người tuổi này đang trong giai đoạn tăng tiến.

Họ được Thần Tài ban phát của cải nên làm đâu thắng đó, vận may tới tấp gõ cửa. Những người làm công ăn lương cũng có thêm công việc, dự án để thể hiện tài năng.

Trong thời gian này, người tuổi Dần nên tập trung phát huy thế mạnh của mình thay vì lấn sân sang những lĩnh vực không phải thế mạnh.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu chính là con giáp vượng tài vào cuối tháng 11. Thiên Tài xuất hiện giúp Sửu có thêm cơ hội để cải thiện mức thu nhập hiện tại. Đặc biệt người làm kinh doanh buôn bán gặp nhiều may mắn, tha hồ hưởng lộc từ nguồn tài khí đang rất vượng của mình.

Vượng cát toàn gia: 3 tuổi vào cuối tháng 11 xóa hết nợ nần, tạm biệt rắc rối, xui rủi tránh xa, giàu sang tìm tới, kinh doanh đại lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương tuy không có khoản thu cụ thể ngay trong ngày như người kinh doanh nhưng công việc của họ vẫn khá suôn sẻ, làm đâu xong đấy, nhiệm vụ được hoàn thành một cách trọn vẹn. Họ có thể nhờ vậy mà được cấp trên tin tưởng, chắc chắn sẽ có cơ hội trọng dụng trong tương lai.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi cho biết từ 7h ngày 21/11, những con giáp này sẽ đón nhận làn gió may mắn bạt ngàn, trăm sự lành, vạn điều hanh thông đến.

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