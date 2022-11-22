Từ 12h trưa ngày 22/11/2022: Thánh Mẫu ban đức, 3 tuổi hưởng trọn vinh hoa, tăng tiến tài lộc, sự nghiệp bứt phá, giàu có lên hương

Tâm linh - Tử vi 22/11/2022 10:20

Tử vi dự đoán từ 12h trưa 22/11, những con giáp sau có lộc may mắn tràn ngập, kiếm tiền nhàn tênh không tưởng.

Tuổi Dậu

Có thể nói từ 12h trưa 22/11 vô cùng thuận lợi đối với người tuổi Dậu trên nhiều phương diện, đặc biệt là về mặt tài lộc.

Những người làm công ăn lương tìm được cơ hội để tỏa sáng. Bạn sẽ thể hiện được khả năng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ đó nhận được lòng tin của người làm lãnh đạo.

Từ 12h trưa ngày 22/11/2022: Thánh Mẫu ban đức, 3 tuổi hưởng trọn vinh hoa, tăng tiến tài lộc, sự nghiệp bứt phá, giàu có lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rất có thể cấp trên sẽ dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng, thậm chí là tăng lương để khích lệ tinh thần làm việc của bạn đấy.

Người làm ăn kinh doanh chủ yếu kiếm tiền vào thời điểm cuối tuần. Bạn có thể được tiếp xúc với nhiều mối khách hàng mới triển vọng, giúp quy mô kinh doanh của bạn được mở rộng một cách nhanh chóng.

Tuổi Mùi 

Tuổi Mùi gặp được những cơ hội mới nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cũng như phát huy thế mạnh tiềm năng của mình. Công việc khá nhiều, sẽ có đôi lúc bạn thấy mệt mỏi nhưng may nhờ tinh thần gang thép mà bản mệnh hoàn thành xuất sắc. 

Từ 12h trưa ngày 22/11/2022: Thánh Mẫu ban đức, 3 tuổi hưởng trọn vinh hoa, tăng tiến tài lộc, sự nghiệp bứt phá, giàu có lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính có nhiều biến động tích cực, mọi nguồn thu đều trả lại lời lãi cao vào thời điểm này. Khi đã có tiền trong tay thì bạn hãy chi tiêu cho thật hợp lí chứ đừng vội sa ngã vào các trò tiêu khiển. 

Trong mối quan hệ tình cảm bạn nhận được sự thấu hiểu từ đối phương, thật may mắn khi bên cạnh lại luôn có một người chịu suy nghĩ cho những vất vả của mình. 

Bên cạnh đó bạn cũng cần xây dựng, củng cố lại các mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên vì nhờ vậy bạn mới có cơ hội  nâng tầm cũng như phát triển. 

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trời sinh đã lạc quan, đầu óc linh hoạt, nhạy bén, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh.

Họ luôn hướng về sự nghiệp và thường đặt sự nghiệp lên vị trí đầu tiên, những thứ khác đều là tùy duyên, họ sẽ không cố ý đi tranh giành. Trong năm Tân Sửu, đường sự nghiệp và đường tài lộc của họ rất tốt, dù là kinh doanh riêng hay làm nhân viên đều phát triển rất thuận lợi, không có quá nhiều ưu phiền, hơn nữa họ cũng sẽ thu hoạch được những thành tích đáng kể.

Từ 12h trưa ngày 22/11/2022: Thánh Mẫu ban đức, 3 tuổi hưởng trọn vinh hoa, tăng tiến tài lộc, sự nghiệp bứt phá, giàu có lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ 12h trưa 22/11, tuy nói đường sự nghiệp kinh doanh của người tuổi Dần rất tốt nhưng họ cũng phải cố gắng bằng chính sức mình mới có thu hoạch.

Tuy nhiên, trái ngược với đường sự nghiệp và tài lộc, vận đào hoa (tình duyên) của họ lại không được lý tưởng. Cả nam nữ độc thân đều khó gặp được chân ái của chính mình.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 5h sáng mai 22/11/2022: 3 tuổi vận tài vượng sắc, ngồi không cũng có đống tiền, làm chơi ăn thật tài khoản nhảy số, may mắn bùng nổ

Đúng 5h sáng mai 22/11/2022: 3 tuổi vận tài vượng sắc, ngồi không cũng có đống tiền, làm chơi ăn thật tài khoản nhảy số, may mắn bùng nổ

Tử vi báo hiệu tin vui từ 5h sáng mai 22/11, những con giáp sau đón nhận một ngày tràn ngập năng lượng, sự nghiệp phất lên phơi phới.

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