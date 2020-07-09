Từ đây đến cuối năm 2020: 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, tài vận sự nghiệp thăng hoa rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 09/07/2020 11:47

Số trời đã định, từ đây đến cuối năm 2020 những con giáp may mắn này sẽ có sự nghiệp đỏ chót như son, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, muốn nghèo cũng khó.

Cuộc sống viên mãn, tài vận thăng hoa, công thành danh toại chính là phúc phần trời đã an bài cho 3 con giáp may mắn nhất nửa cuối năm Canh Tý 2020

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Sửu cứ bước chân ra cửa là tiền ập vào nhà, chất chật két, một bước trở thành đại gia, sang chảnh ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hiền lành, điềm đạm lại nhìn xa trông rộng nên dù sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn nhưng Sửu vẫn sở hữu cuộc sống sung túc đủ đầy nhờ tài năng của mình. Càng dám dấn thân, dám vượt lên chính mình con giáp giàu sang này càng lắm của nhiều tiền, cứ thế mà giàu sụ.

Trong nửa cuối năm Canh Tý 2020, nhờ có cát tinh soi chiếu, bề trên đưa đường chỉ lối nên Sửu cứ bước chân ra cửa là tiền ập vào nhà, chất chật két, một bước trở thành đại gia, sang chảnh ngút trời. 

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Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, gánh tiền mỏi lưng chính là phúc phần trời đã an bài cho Thân trong 6 tháng tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh người tuổi Thân cực nhanh nhẹn, cá tính và khôn khéo. Tuy nhiên, chính vì quá thành công nên Thân bị rất nhiều người ganh ghét, đố kỵ mà bày mưu tính kế hãm hại. Thế nên, nửa đầu năm của Thân khá lận đận, trầy da tróc vảy lắm phen.

May mắn thay, ngay từ ngày đầu tiên của tháng 7/2020 con giáp may mắn này đã lấy lại ánh hào quang của mình. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, gánh tiền mỏi lưng chính là phúc phần trời đã an bài cho Thân trong 6 tháng tới. 

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Nếu đang chần chừ thì Mùi hãy thúc đẩy kế hoạch ngay để ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, vét cạn túi thần tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Mùi cũng khôn ngoan, cá tính và bản lĩnh như nhau. Hơn cả, nhờ có sao Hồng Loan soi chiếu nên đời Mùi may mắn hơn người, làm gì cũng hanh thông thuận lợi, ôm về khối lợi nhuận khổng lồ.

Trong nửa cuối năm 2020, Mùi sẽ có cơ hội “trúng lớn” từ dự án kinh doanh của mình. Vậy nên, nếu đang chần chừ thì Mùi hãy thúc đẩy kế hoạch ngay để ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, vét cạn túi thần tài.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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