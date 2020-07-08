Thời vận thăng hoa: 3 con giáp chuẩn bị nghênh tài đón lộc, may mắn lội ngược dòng trong 100 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 08/07/2020 07:17

Nhờ có quý nhân đưa đường chỉ lối, thần tài nhét tiền vào ví nên 3 con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, ngủ một đêm thức dậy đã ngập trong phú quý.

Số trời đã định, nếu thuộc top con giáp may mắn này gia chủ sẽ cứ thế mà giàu sụ, nghèo mấy cũng thành đại gia trong 100 ngày tới. 

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Càng về cuối năm con giáp giàu sang này càng thăng hoa rực rỡ, muốn khổ cũng khó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Là con giáp ngay thẳng, có gan làm giàu và không ngừng nỗ lực vươn lên nên Tuất sẽ chớp lấy mọi cơ hội trời cho để đổi đời. Càng dám nghĩ dám làm, vượt lên chính mình con giáp bản lĩnh này càng tiến xa trên đường công danh, thành công ngoài sức tưởng tượng.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong 100 ngày tới nhờ có cát tinh soi chiếu, quý nhân đưa đường chỉ lối nên Tuất sẽ bội thu bạc tiền, của nả chất đống. Càng về cuối năm con giáp giàu sang này càng thăng hoa rực rỡ, muốn khổ cũng khó.

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Không chỉ tài vận, tình duyên của Sửu cũng ấm êm viên mãn, hạnh phúc êm đềm khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chăm chỉ, siêng năng và dám dấn thân nên người tuổi Sửu được cấp trên cất nhắc, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Thế nên, chẳng cần cậy nhờ bất cứ ai, càng không phải luồn cúi nhưng Sửu vẫn thành công ngoạn mục, có tiền chất chật két trước ngưỡng 35.

Số trời đã định, trong 100 ngày tới Sửu cứ bước chân ra ngõ là tiền rơi trúng đầu. Quơ tay trái có lộc lá đầy ắp, quơ tay phải gánh vàng mỏi lưng. Không chỉ tài vận, tình duyên của Sửu cũng ấm êm viên mãn, hạnh phúc êm đềm khiến ai cũng hờn.

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Quý nhân theo chân, bề trên nâng đỡ nên Dậu sẽ đại cát đại lợi, giàu nứt đố đổ vách, nhà xe chờ sẵn trong 100 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu dù là đàn ông hay phụ nữ đều chịu thương chịu khó, không ngừng tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Nếm trải không ít khó khăn, bị người mình tin tưởng hãm hại nên những tháng đầu năm của người tuổi Dậu không mấy như ý, thậm chí xui xẻo đủ đường.

May mắn thay, từ tháng 7/2020 con giáp giàu có này sẽ lấy lại ánh hào quang. Quý nhân theo chân, bề trên nâng đỡ nên Dậu sẽ đại cát đại lợi, giàu nứt đố đổ vách, nhà xe chờ sẵn trong 100 ngày tới.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp may mắn tột đỉnh, tiền bạc đổ vào túi ầm ầm, nhà xe chờ sẵn trong 2 năm tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp may mắn tột đỉnh, tiền bạc đổ vào túi ầm ầm, nhà xe chờ sẵn trong 2 năm tới

Hiện tại nghèo khó, nợ nần chồng chất thì trong 2 năm tới những con giáp may mắn này cũng phú quý phát tài, đổi đời chỉ sau một đêm khiến ai cũng hờn.

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