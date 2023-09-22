Từ đây đến 25/9/2023: 3 con giáp tài vận thăng hoa, tiền bạc dồi dào, nhận được vô vàn những điều tốt lành

Tâm linh - Tử vi 22/09/2023 14:05

Tử vi ngày 25/9/2023 của 12 con giáp cho thấy 3 con giáp sau sẽ gặp được nhiều may mắn, từ công việc, sự nghiệp đến tài vận đều được cải thiện.

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định ngày 25/9/2023, tuổi Tuất có đường sự nghiệp khởi sắc. Con giáp này có thể sắp xếp hoàn chỉnh tất cả các hạng mục, báo cáo chỉn chu và chuẩn bị tinh thần nghỉ ngơi. Người làm lãnh đạo càng khiêm tốn người ta càng nể.

Bên cạnh đó, tuổi Tuất không phải lo lắng quá nhiều vì tiền. Con giáp này có nhiều cơ hội kiếm tiền, làm việc gì cũng có thu nhập tốt, lợi nhuận cao, tay chân nhanh nhẹn thoăn thoắt, người kinh doanh cần tận dụng dịp hiếm có này để tăng doanh thu.

Vận trình tình cảm cũng có tin tốt. Không biết hận thù là bản tính có sẵn, ghét một chút rồi lại quên ngay, đúng là người hiền lành. Nên vì thế con giáp này thường gặp người niềm nở, tốt tính, ra đường gặp sự cố cũng có quý nhân giúp đỡ, không cần quá lo lắng.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Dần

Từ đây đến 25/9/2023: 3 con giáp tài vận thăng hoa, tiền bạc dồi dào, nhận được vô vàn những điều tốt lành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Từ đây đến 25/9, nhờ sự hỗ trợ của Tam Hợp cục, người tuổi Thìn sẽ trải qua những thay đổi tích cực trong tình cảm và các mối quan hệ xung quanh. Cặp đôi sẽ tìm được sự thấu hiểu sau những xung đột và mâu thuẫn trước đây. Họ đã học cách lắng nghe và chia sẻ, thay vì chỉ tự bảo vệ quan điểm riêng. Để tình yêu phát triển mạnh mẽ hơn, hãy dành thời gian cho những khoảnh khắc lãng mạn và duy trì tình cảm ấm áp.

Tỷ Kiên sẽ mang lại năng lượng dồi dào và tích cực, giúp người tuổi Thìn đối mặt với thách thức. Càng nhiều thách thức, họ càng thể hiện khả năng và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ hơn. Hãy dám bước ra khỏi vùng an toàn và khám phá những lĩnh vực mới.

Từ đây đến 25/9/2023: 3 con giáp tài vận thăng hoa, tiền bạc dồi dào, nhận được vô vàn những điều tốt lành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi ngày 25/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi cải thiện thu nhập đáng kể khi bạn chăm chỉ làm việc.

Công việc: Người tuổi Mùi quên nhiều việc, nhưng không bao giờ quên những ý tưởng hay góp phần phát triển công việc.    

Tình cảm: Không muốn tình cảm do người khác gán ghép, cố gắng cùng nhau xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.

Tài lộc: Bận tâm nhiều việc, nhưng không quên cải thiện tài chính.  

Sức khoẻ: Nấu chín, uống chín tốt cho sức khỏe

Từ đây đến 25/9/2023: 3 con giáp tài vận thăng hoa, tiền bạc dồi dào, nhận được vô vàn những điều tốt lành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 9h sáng mai, thứ Bảy (23/9/2023): 3 con giáp nằm trong danh sách vàng, tiền tài dư dả, tỏa sáng rạng ngời

Đúng 9h sáng mai, thứ Bảy (23/9/2023): 3 con giáp nằm trong danh sách vàng, tiền tài dư dả, tỏa sáng rạng ngời

Tử vi tháng 9/2023 cho biết bắt đầu từ ngày mai, vận trình 3 con giáp sau lên như diều gặp gió, đổi mệnh giàu sang chỉ trong chớp mắt.

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